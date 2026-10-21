Il Milan è vicinissimo a una svolta societaria epocale fortemente voluta da Gerry Cardinale: la nomina di un nuovo Head of Football che guiderà l'area tecnica e sportiva del club rossonero. Il candidato principale per questo ruolo strategico è Markus Krösche, dirigente tedesco classe 1980 che ha recentemente interrotto di comune accordo il suo legame con l'Eintracht Francoforte. Questa figura manageriale di altissimo profilo avrà il compito di affiancare l'allenatore Rúben Amorim nella gestione quotidiana e nelle scelte del calciomercato, colmando un vuoto nell'organigramma del Diavolo.

Dettagli e cifre dell'accordo: la trattativa per liberare Krösche

La nuova linea di Gerry Cardinale e il ruolo di RedBird

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La sfida di Krösche: dal player trading ai profili pronti per vincere

Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere della Sera, le parti sono ormai a un passo dalla chiusura definitiva. L'assalto del Milan, già tentato senza successo la scorsa estate, ha subìto un'accelerazione decisiva dopo la separazione ufficiale tra il dirigente e il club tedesco, con cui era legato fino al 2028. Per sbloccare la situazione nell'immediato ed evitare i vincoli legati alla clausola risolutoria originaria da 7 milioni di euro, il Milan è pronto a versare un indennizzo compreso tra inelle casse delle 'Aquile'. Sul tavolo restano da limare gli ultimi dettagli, legati soprattutto alla volontà del manager tedesco di portare a Milano alcuni uomini di sua stretta fiducia per avviare il nuovo ciclo.Questo movimento nel "mercato dirigenti" riflette il profondo cambiamento nell'atteggiamento di Gerry Cardinale. Il leader del fondoha deciso di non delegare più l'intera gestione sportiva, ma di intervenire in prima persona per plasmare il futuro del Milan, dopo quattro anni trascorsi principalmente a garantire la copertura istituzionale della proprietà. Cardinale è consapevole che per compiere il definitivo salto di qualità in Italia e in Europa serve una struttura dirigenziale solida e internazionale, capace di supportare Amorim a Milanello e di muoversi con autorevolezza sui tavoli delle trattative di calciomercato.L'approdo di Markus Krösche all'ombra della Madonnina porterà con sé anche una necessaria evoluzione professionale per lo stesso dirigente, come evidenziato da Tuttosport. Nelle sue precedenti esperienze di successo ale all'Eintracht Francoforte, l'esperto di mercato si è distinto per la straordinaria capacità di scoprire giovani talenti a cifre contenute, rivalutarli in Bundesliga e rivenderli a prezzi record, generando plusvalenze vitali. Sebbene la filosofia dell'autofinanziamento sia perfettamente in linea con i dettami economici di RedBird, la piazza rossonera richiede obiettivi diversi. A Milano, Krösche dovrà dimostrare di saper abbinare lo scouting futuribile all'acquisto di calciatori già pronti ed esperti, capaci di garantire vittorie immediate per un Milan che non può più permettersi di attendere a lungo.