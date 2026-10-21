Athekame infermabile, Giménez sempre più ai margini: le ultime sul Milan in prestito e i possibili riscatti

Da Athekame a Fofana, ecco le statistiche Transfermarkt dei 9 calciatori del Milan in prestito. Scopri le cifre dei riscatti e chi sta brillando in Europa
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MILAN IN PRESTITO: LA DIFESA
I giocatori del Milan in prestito, un potenziale tesorettoI giocatori del Milan in prestito, un potenziale tesoretto Siamo alla fine della settima giornata della Serie A 2026/27 e PianetaMilan continuerà ad aggiornarvi settimanalmente sulle prestazioni dei calciatori che il Milan ha ceduto in prestito in estate. Continuano le competizioni europee con tanti giocatori impegnati fino alla prossima pausa di novembre. Considerando anche il Milan Futuro, sono 9 i calciatori in prestito dalla dirigenza rossonera nell'ultima sessione di mercato (tutte le statistiche del pezzo dal sito Transfermarkt).
Athekame non si ferma. Odogu non gioca | DifesaI difensori prestati dal Milan sono due e sono due giovani talenti che stanno vivendo due stagioni all'opposto. Il Diavolo punta su entrambi per il futuro visto che li ha ceduti in prestito secco mantenendo il totale controllo sui loro cartellini. Parliamo di David Odogu (prestito secco al Tolosa) e Zachary Athekame (prestito secco al Lione). Il terzino svizzero è sulla bocca di tutti e in pochi mesi con Fonseca è diventato tra i terzini più forti del campionato francese:
- Partiamo dal terzino destro svizzero che con l'ex allenatore del Milan Paulo Fonseca sta brillando: sono 7 le presenze in Ligue 1 con 2 gol e 3 assist.
- Nell'ultima partita di campionato ha giocato 90 minuti servendo un assist contro il Nizza.
- Per il Lione è insostituibile visto che non esce mai dal campo.
- Passiamo a Odogu: per il difensore tedesco ancora zero presenze in campionato con il Tolosa.
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