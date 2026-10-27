Il Milan comincia a intravedere i primi segnali incoraggianti da Omari Hutchinson. L'esterno offensivo inglese ha realizzato il suo primo gol in Serie A nel successo per 2-0 contro l'Udinese del 25 ottobre, mettendo a segno una rete importante anche in prospettiva personale. Arrivato in estate dal Nottingham Forest, il classe 2003 è chiamato a ritagliarsi uno spazio sempre più significativo nel progetto tecnico rossonero.

La rete contro i friulani rappresenta un primo passo nella sua avventura italiana, ma il percorso è ancora lungo. Il Milan ha puntato su un giocatore giovane, dotato di qualità tecniche e margini di crescita, che deve però trovare continuità di rendimento e dimostrare di poter incidere con regolarità anche nel campionato italiano.

Calciomercato Milan, quanto costa il riscatto di Hutchinson

Il tema centrale riguarda naturalmente il futuro del giocatore. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'operazione con il Nottingham Forest sarebbe stata impostata sulla base di undi euro, con un. Il costo potenziale complessivo arriverebbe quindi a circadi euro.

Si tratta di cifre riportate dalla stampa, non comunicate ufficialmente dal Milan: il club rossonero, nell'annuncio del trasferimento del 31 agosto, ha confermato soltanto la formula del prestito con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, senza rendere pubblici i dettagli economici.

Un investimento di questa portata richiederebbe valutazioni attente. Il primo gol in campionato è un segnale positivo, ma non può essere sufficiente, da solo, a determinare una scelta definitiva.

Le prossime settimane saranno decisive

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Hutchinson dovrà sfruttare le occasioni a disposizione per convincere lo staff tecnico. La capacità di saltare l'uomo, la rapidità nello stretto e il mancino possono offrirgli soluzioni interessanti sulla trequarti, soprattutto partendo dalla destra per accentrarsi e creare occasioni.La concorrenza e la necessità di adattarsi alle richieste tattiche del Milan rappresentano però passaggi importanti del suo percorso. Per diventare una risorsa stabile, l'inglese dovrà incidere non soltanto con i gol e gli assist, ma anche attraverso il lavoro senza palla e la continuità durante le partite.

Il club avrà diversi mesi per valutare la sua crescita prima di decidere se esercitare l'opzione. Il gol contro l'Udinese può essere un punto di partenza significativo, ma la vera sfida per Hutchinson sarà trasformare questo primo segnale in prestazioni convincenti. Solo allora il Milan potrà capire se valga la pena investire una cifra importante per assicurarselo a titolo definitivo.