Il calciomercato invernale del Milan potrebbe accendersi improvvisamente attorno al nome di Zachary Athekame, il terzino destro classe 2004 di proprietà del club rossonero attualmente in prestito secco all'Olympique Lione. Il rendimento straordinario del giovane svizzero in Ligue 1, sotto la guida dell'ex tecnico milanista Paolo Fonseca, sta spingendo la dirigenza di Via Aldo Rossi a una riflessione profonda: anticipare il rientro alla base del calciatore a gennaio, senza attendere la naturale scadenza del trasferimento a titolo temporaneo, fissata per l'estate.

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Perché Athekame può dire sì e il grande ostacolo chiamato Olympique Lione

I dati della prima parte di stagione di Athekame in Francia certificano una crescita esponenziale. In 7 partite disputate nel massimo campionato transalpino, l'elvetico ha già collezionato, rivelandosi decisivo anche nell'ultimo successo per 2-1 ottenuto al Parc OL contro il Nizza. Sempre schierato titolare da Fonseca, il laterale ha collezionato diverse nomination come uomo-partita, attirando le attenzioni dei media internazionali. Il prestigioso quotidiano: un paragone non legato al ruolo o alla caratura globale, bensì alla straordinaria precisione nei cross e alla facilità con cui riesce ad arrivare alla conclusione partendo dalla corsia di destra.L'exploit del classe 2004 ha trovato immediato riscontro anche nel panorama internazionale. Dopo aver compiuto l'intera trafila nelle selezioni giovanili, lo scorso settembre è arrivato il debutto ufficiale con la. Il bilancio parla già di 4 presenze totali, 3 delle quali dal primo minuto, arricchite da ben 2 assist. Questa continuità ad alto livello ha spinto il Milan a valutare un clamoroso ritorno anticipato. Dal punto di vista contrattuale, il prestito secco scade il 30 giugno 2027, il che escluderebbe modifiche unilaterali; tuttavia, l'asse Milano-Lione potrebbe surriscaldarsi se il calciatore stesso decidesse di spingere per sposare subito, di nuovo, la causa milanista.Il Lione sta vivendo un momento d'oro, occupando la vetta della classifica in Ligue 1 a quota 14 punti insieme a corazzate come PSG, Monaco, Lille e Paris FC. Nonostante l'ottimo contesto di squadra, Athekame avrebbe un motivo validissimo per rientrare in Italia: la certezza di recitare un ruolo da protagonista assoluto nello scacchiere tattico del Milan attuale. La rosa rossonera necessita infatti di un profilo di spessore da alternare o affiancare aper completare la catena di destra, dove l'apporto di Samuel Chukwueze continua a non offrire le dovute garanzie. Il vero nodo resta il via libera dell'Olympique Lione, comprensibilmente restio a privarsi di un titolare inamovibile a metà stagione. Il Milan è pronto a insistere con decisione; in caso di fumata nera, il discorso sarà semplicemente rimandato al 1° luglio 2027, quando 'Zac' tornerà rossonero a tutti gli effetti.