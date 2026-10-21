Infortuni di Ramos e Chukwueze: i dettagli. Krösche e il rinnovo di Rabiot vicini

Il mercato estivo è ormai finito, ma continuano le notizie sul Milan: due infortuni per il Diavolo, cosa filtra su Ramos e Chukwueze. Doppio obiettivo per la difesa a gennaio. Le ultime novità su Krösche e il rinnovo di Rabiot. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che PianetaMilan ha analizzato per voi.

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Krösche e il Milan: le ultime novità

Per sbloccare la situazione nell'immediato ed evitare i vincoli legati alla clausola risolutoria originaria da 7 milioni di euro, il Milan è pronto a versare un indennizzo compreso tra i 4 e i 5 milioni di euro nelle casse delle 'Aquile'.

nelle casse delle 'Aquile'. Sul tavolo restano da limare gli ultimi dettagli, legati soprattutto alla volontà del manager tedesco di portare a Milano alcuni uomini di sua stretta fiducia per avviare il nuovo ciclo.

Per il Milan sarebbe un colpo molto importante: inserire una figura esperta come Krösche, potrebbe aiutare i rossoneri nelle prossime sessioni di calciomercato, specialmente dal punto di vista delle cessioni, dove il Diavolo ha faticato in estate.

Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere della Sera, le parti sono ormai a un passo dalla chiusura definitiva. L'assalto del Milan, già tentato senza successo la scorsa estate, ha subìto un'accelerazione decisiva dopo la separazione ufficiale tra il dirigente e il club tedesco, a cui era legato fino al 2028.

Krösche è stato il re delle plusvalenze in Germania e potrebbe essere fondamentale per il Milan.

Rabiot, si lavora al rinnovo

Il proprietario del club Gerry Cardinale e il tecnico Rúben Amorim stravedono per l'ex Juventus e spingono per accelerare le pratiche prima della sessione invernale.

La base del nuovo contratto prevede una scadenza fissata al 30 giugno 2030, mantenendo l'opzione per l'anno successivo e ritoccando sensibilmente l'ingaggio verso l'alto.

Il Milan potrebbe presto registrare una firma importantissima che blinderebbe uno dei pilastri della formazione rossonera prima della riapertura del calciomercato. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera oggi in edicola, è infatti già a buon punto la trattativa tra la dirigenza di Via Aldo Rossi e l'entourage di Adrien Rabiot per il rinnovo del contratto del centrocampista francese.

Per il Milan un passaggio importantissimo: il mediano francese è uno dei leader della squadra, sia a livello emotivo sia a livello tecnico. I rossoneri non possono fare a meno di lui e in questo momento è tra i migliori centrocampisti di tutta la Serie A.

Infortunio Chukwueze, problemi all'anca

Aspettiamo quindi i primi aggiornamenti, ma per il Diavolo potrebbe essere un'altra assenza importante: Amorim deve fare già a meno di Saelemaekers per diversi mesi in quelle zone del campo e al momento c'è solo Moreira che può giocare in quel ruolo.

L'altro giocatore che potrebbe guadagnare più minuti è Hutchinson che potrebbe giocare come esterno di centrocampo a destra o come ala offensiva.

A gennaio, poi, si potrebbe pensare a un possibile ritorno al Milan di Zachary Athekame, al momento in prestito secco al Lione.

Infortunio Ramos, domani gli esami

Come certificato dall'inviato a Milanello di PianetaMilan Stefano Bressi, è assente l'esterno rossonero Samuel Chukwueze. Il nigeriano ha un dolore all’anca sinistra subito dopo Milan-Atalanta. Il classe 1999. Nelle prossime ore è prevista una visita specialistica per un problema che potrebbe essere abbastanza lungo.Giornata nera per il Milan: dopo la notizia dell'infortunio all'anca di Chukwueze, si ferma anche Gonçalo Ramos. Come raccontato dal giornalista Manuele Baiocchini, in diretta su Sky Sport, il portoghese si è fatto male questa mattina a Milanello e ha riportato un. L'attaccante ha già lasciato il centro sportivo rossonero e domani verrà sottoposto agli esami strumentali di rito: non sarà convocato per la partita di Europa League contro il Bournemouth.

La speranza è che sia solo un affaticamento muscolare, ma domani avremo notizie più precise. Sicuramente in Europa League scatta l'ora di Francesco Camarda che avrà spazio importante per poter continuare a giocare dopo la gara da titolare giocata contro il Salisburgo giovedì scorso.