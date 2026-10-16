Milan, Capello "pazzo" di Cisse. Pellegatti elogia Amorim, Sabatini lo 'avverte'

Il mercato estivo è ormai finito, ma continuano le notizie sul Milan che ha dominato ieri sera il Salisburgo: Cisse fa impazzire Capello. Pellegatti premia le scelte di Amorim, Sabatini entusiasta di Rabiot. Ordine e le parole importanti su Jashari. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che PianetaMilan ha analizzato per voi.

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Franco Ordine e le parole importanti per Ardon Jashari

Il giornalistaha analizzato la vittoria del Milan sul campo del Salisburgo (4-0 dominante dei rossoneri). Secondo il giornalista per Ruben Amorim una serie di indicazioni positive da questa gara (analisi da 'Il Corriere dello Sport').

Parole molto importanti per Jashari:

"Una prova che deve far riflettere e far pensare che lo svizzero può davvero fare concorrenza a Modric in quel ruolo di scudo protettivo della difesa e di palleggiatore raffinato. I suoi lanci, nell’occasione, sono la prova più brillante di un talento tornato a disposizione del gruppo".

Una partita più che buona quella dello svizzero che ha tutte le qualità per poter fare bene nel calcio di Amorim:

Capacità di pressare benissimo senza palla

Abilità nel cambiare gioco in un attimo agendo da mediano dinamico

Deve imparare a uscire meglio dalla pressione avversaria e giocare più con il destro per non rischiare di perdere il pallone.

Carlo Pellegatti premia le scelte di Ruben Amorim

"Vittoria detoxing per il Milan, 4-0 con una grande prestazione di Cisse. È stato tutto facile per il Diavolo superiore al Salisburgo e lo ha dimostrato. Molto bene Jashari, bene Tomori ed eccellente Hutchinson. È una bella serata anche perché Amorim può ora contare su alternative importanti. È stato coraggioso con il turnover, il campo gli ha dato ragione. Questa sera è la serata di Cisse, tre gol in coppa. Ci siamo divertiti".

ha espresso tutta la sua felicità per la vittoria del Milan contro il Salisburgo nel suo commento su Instagram:

Importante dare i giusti meriti a Ruben Amorim che si è preso il rischio di schierare una squadra profondamente diversa rispetto a Sassuolo-Milan. Il campo ha parlato e la scelta dell'allenatore portoghese è stata premiata da una prestazione ottima della sua squadra.

Sandro Sabatini esalta l'impatto di Adrien Rabiot

"Il Milan domina e vince 4-0 a Salisburgo, non va considerata la pochezza degli avversari. Il Milan ha spazzato via delle difficoltà innanzitutto psicologiche perché non era facile dopo le critiche seguite al pari di Sassuolo. Amorim ha imposto subito il gioco nonostante il turnover".

Anche il giornalistaha commentato la vittoria del Milan contro il Salisburgo sul proprio profilo Instagram:

Parole importanti per Rabiot:

"Rabiot è una garanzia: il Milan è Rabiot più altri dieci, Amorim lo tenga a mente".

Il mediano francese è cruciale anche per il gioco di questo Milan e Amorim lo sa bene: Adrien è un mediano dinamico essenziale in entrambe le fasi, visto che sa recuperare in difesa, partire in progressione palla al piede ed è un'arma offensiva impressionante nell'inserimento in area di rigore.

Fabio Capello pazzo del talento di Alphadjo Cisse

"Un talento giovane che mi fa impazzire. Questo ragazzo non è una prima punta, ma ha il gol nel sangue perché sente quando c’è l’occasione, si piazza al punto giusto e colpisce. Una dote naturale. Lasciamolo tranquillo e, soprattutto, non diamogli troppa responsabilità: è bravissimo, ma non può essere lui a risolvere tutti i problemi del Milan, che nel frattempo ha ritrovato pure il gol di Gonçalo Ramos".

Salisburgo-Milan 0-4 nel segno della tripletta di Cisse. L'ex allenatore rossonerone ha parlato così su 'La Gazzetta dello Sport':

La tripletta del giovane trequartista italiano è la dimostrazione di quanto abbia il fiuto per l'area di rigore. Un gol di testa, uno di destro e uno di sinistro che sembrano facili sulla carta. Lì però la bravura dell'attaccante sta nel farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Cisse sembra avere quell'istinto da bomber d'area di rigore.