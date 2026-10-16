Milan, Cisse stratosferico: segnali da prima punta. 'Messaggi' chiari di Amorim

Salisburgo-Milan 0-4 è stata la partita della definitiva consacrazione di Alphadjo Cisse: tripletta per il giovane attaccante classe 2006 che ha segnato di testa, di destro e di sinistro, dimostrando di avere un arsenale importante in area di rigore e un senso della posizione e della rete vicino alla porta davvero importante. Anche i due gol in campionato avevano dato segnali di una certa freddezza vicino ai portieri avversari, ma ieri sera ha dimostrato di poter essere un'alternativa importante anche come prima punta atipica.

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Gol: 3

3 Expected Goals (xG): 1.79

1.79 Assist: 0

0 Expected Assists (xA): 0.02

0.02 Tiri totali (in porta): 4 (4)

4 (4) Tocchi: 26

26 Dribbling (riusciti): 2 (1)

2 (1) Passaggi precisi: 15/16 (94%)

15/16 (94%) Recuperi: 2

2 Duelli a terra (vinti): 6 (3)

Ecco i suoi numeri dal sito

Una partita totale e cinica di Cisse, da vero attaccante. Baldini, con l'Italia Under 21, lo aveva schierato in quel ruolo contro la Polonia Under 21, mettendo in difficoltà gli avversari non dando punti di riferimento. Lo stesso Amorim aveva dichiarato di come fosse una possibilità: contro il Salisburgo partiva da trequartista, ma ha giocato quasi da seconda punta, occupando l'area di rigore proprio da bomber vero. I suoi gol sembrano facili, ma serve farsi trovare pronto e queste reti arrivano solo se hai il senso vero della posizione e del gol, non arrivano a caso.

L'analisi di Amorim: gli elogi e i margini di miglioramento di Cisse

"Lui ha avuto partite migliori. È stato bravo nell'area di rigore, ma penso che abbia avuto partite migliori nel controllare la palla, negli uno contro uno".

Amorim ha parlato nel post partita proprio di Cisse, sottolineando la straordinaria tripletta, ma anche di come possa ancora migliorare. Questo il passaggio in conferenza stampa:

E questo il passaggio a Sky Sport:

"Ha una forza fisica eccezionale e sa essere davvero devastante negli spazi. Deve ancora sistemare diversi dettagli, a partire dall'atteggiamento durante gli allenamenti".

Il senso delle parole di Amorim è chiaro: Cisse può e deve ancora migliorare perché è un talento davvero speciale che se ben gestito senza troppe pressioni, può crescere e diventare un punto di riferimento per l'attacco del presente e del futuro del Milan.