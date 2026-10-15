Spazio alle dichiarazioni post-partita alla 'Red Bull Arena': il prossimo impegno del Milan sarà giovedì 22 ottobre alle ore 21:00, in casa del Bournemouth
RB Salisburgo-Milan 0-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita della 'Red Bull Arena'
Alphadjo Cisse, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di RB Salisburgo-Milan, partita della 2^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Salisburgo-Milan, le parole di Cisse
"Tripletta? Passa in secondo piano, oggi l'importante era vincere e lo abbiamo fatto. Quello che dice Amorim può essere una spinta per me. Arrivo dalla Serie B, ma i compagni mi hanno accolto molto bene. Faccio il trequartista, ma in Nazionale ho giocato anche da punta: so quali movimenti devo fare. E' la prima volta che faccio tutti questi gol, sono contento".
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