Spazio alle dichiarazioni post-partita alla 'Red Bull Arena': il prossimo impegno del Milan sarà giovedì 22 ottobre alle ore 21:00, in casa del Bournemouth

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

RB Salisburgo-Milan 0-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita della 'Red Bull Arena'

Alphadjo Cisse, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di RB Salisburgo-Milan, partita della 2^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Salisburgo-Milan, le parole di Cisse

"Tripletta? Passa in secondo piano, oggi l'importante era vincere e lo abbiamo fatto. Quello che dice Amorim può essere una spinta per me. Arrivo dalla Serie B, ma i compagni mi hanno accolto molto bene. Faccio il trequartista, ma in Nazionale ho giocato anche da punta: so quali movimenti devo fare. E' la prima volta che faccio tutti questi gol, sono contento".
Milan, parla Alphadjo Cisse dopo la tripletta al Salisburgo

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