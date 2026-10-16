Milan, Capello: "Cisse mi fa impazzire, ha il gol nel sangue". Belle parole anche per Camarda

"Ha il gol nel sangue". Fabio Capello incorona il giovane talento del Milan dopo il poker al Salisburgo in Europa League e difende a spada tratta Camarda
RB Salisburgo-Milan 0-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita della 'Red Bull Arena'
Ottima la vittoria del Milan che vola a Salisburgo e domina vincendo 4-0 e trovando i primi punti della sua Europa League. Una vittoria senza discussioni che anche l'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha voluto commentare sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport':
"Il largo 4-0 lascia un punto interrogativo: quanti sono i meriti del Diavolo e quante le colpe degli austriaci, mai in partita fin dall’inizio? Va detto che io ho visto altre volte il Salisburgo e, soprattutto in casa, non era mai stato così messo sotto dall’avversario. Quindi senz’altro la prestazione della squadra di Ruben Amorim si guadagna tutti gli elogi del caso".
Analisi tattica e statistiche del matchIl Milan ha dominato la partita e parlano le statistiche:
- 15 tiri per il Milan con 7 grandi occasioni create
- xG prodotti di 3.38 contro gli 0.81 del Salisburgo (dati Sofascore)
"Un talento giovane che mi fa impazzire. Questo ragazzo non è una prima punta, ma ha il gol nel sangue perché sente quando c’è l’occasione, si piazza al punto giusto e colpisce. Una dote naturale. Lasciamolo tranquillo e, soprattutto, non diamogli troppa responsabilità: è bravissimo, ma non può essere lui a risolvere tutti i problemi del Milan, che nel frattempo ha ritrovato pure il gol di Gonçalo Ramos".
Cisse è stato perfetto ieri sera, un gol di testa, uno di destro e uno di sinistro e una qualità di farsi trovare in area di rigore davvero non facile da trovare, specialmente in un ragazzo così giovane.
I singoli e il focus sui giovani rossoneriCapello continua:
"Le altre note positive portano i nomi di Tomori (finalmente lo rivediamo...), Loftus-Cheek, Jashari e l’interessante Hutchinson".
Poi un passaggio finale su Camarda:
"E non gettiamo la croce su Camarda, che non mi è dispiaciuto affatto, sebbene non sia riuscito a entrare nel tabellino dei marcatori".
Il giovane attaccante rossonero si è visto nel gioco di Amorim, anche se non ha avuto occasioni per trovare la rete. Deve assolutamente giocare con continuità per crescere e ieri sono stati minuti molto importanti per la sua stagione e per il suo futuro.
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