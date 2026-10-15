Il Milan vince e convince in Europa League. I rossoneri di Amorim superano il Salisburgo con un nettissimo 4-0, conquistando i primi 3 punti in Europa- A prendersi la scena è stato sicuramente Cisse, autore di una splendida tripletta, mentre Goncalo Ramos completa successivamente il poker.

Milan, le parole di Capello

“Cisse ha questa capacità di trovarsi al posto giusto. È un giocatore interessante. Il Milan ha dominato la partita. Il Salisburgo è di solito una squadra giovane, aggressiva e veloce, stasera si è vista poco."

Una prestazione convincente, che ha messo in evidenza tutti i pregi del Milan. Il risultato e la qualità del gioco di stasera hanno strappato un giudizio positivo di Fabio Capello, intervenuto negli studi di SkySport. L'ex allenatore rossonero ha dedicato delle parole molto importanti, soprattutto su Cisse:

Tra i vari aspetti che hanno colpito c'è stato soprattutto l'atteggiamento di Loftus-Cheek, apparso molto più aggressivo e determinato rispetto al solito. Spazio anche ad alcune parole per Fikayo Tomori, partito titolare nella difesa rossonera:

"Per la prima volta ho visto Loftus-Cheek rabbioso. A San Siro è timido, non fa mai queste cose. Sono contento che Tomori sia rientrato”