Il Milan valuta la pista Raphael Le Guen per rinforzare la difesa a gennaio: chi è, come gioca e quanto costa
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Il Milan si guarda intorno la sessione invernale di calciomercato per sopperire all'assenza di Matteo Gabbia, alle prese con un infortunio alla coscia sinistra che lo terrà fermo per almeno 3/4 mesi. Come riportato da Matteo Moretto, la società rossonera sta valutando il profilo di Raphael Le Guen, centrale francese classe 2006 di proprietà del Brest.
Calciomercato Milan, Moretto su Le GuenIntervenuto nell’ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Moretto ha parlato così dell’interesse del Milan per Le Guen:
"C’è un difensore centrale che il Milan vuole chiaramente monitorare per bene da qui a gennaio…. Ma già lo sta monitorando, già è andato a vederlo sul campo, e già si è informato sui prezzi e i costi di un’eventuale operazione. Stiamo parlando di Raphael Le Guen, un nome nella lista del Milan oltre a Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona. Le Guen ha costi più bassi, è un profilo molto stimato dal club rossonero sotto il profilo tecnico tattico. Capiremo se questo nome può essere un nome giusto da qui a gennaio, un nome che il Milan sta monitorando con forza. Non c’è ancora una reale trattativa aperta tra le parti. Capiremo se questo potrà avvenire nelle prossime settimane".
Chi è Le GuenNato nel 2006 e cresciuto in una famiglia legata al calcio, Le Guen entra nel settore giovanile dello Châteaulin all'età di 8 anni. A 13 anni passa al Brest, dove scala tutte le categorie del vivaio. Nella stagione 2025/2026, il centrale francese gioca nel Championnat National 2, collezionando le prime presenze tra i grandi prima del debutto in Ligue 1, arrivato il 29 agosto 2025 contro il Lens a 18 anni.
Caratteristiche tecnicheSul piano fisico, Le Guen risalta per una stazza imponente. Alto 198 centimetri, nelle giovanili ha giocato anche come attaccante, prima che l'allenatore Steven Marzin decidesse di arretrare il suo raggio d'azione per valorizzarne le abilità nel gioco aereo e la gestione della linea difensiva.
La valutazione del BrestIn questo avvio di stagione, Le Guen ha collezionato 5 presenze in Ligue 1 con la maglia del Brest, prima della frattura del perone che lo ha fermato lo scorso 24 settembre. Il club francese crede nelle qualità del ragazzo, tanto da avergli garantito un contratto fino al 30 giugno 2029. Il portale ‘Transfermarkt’ parla stima la valutazione del classe 2006 intorno ai 15 milioni di euro. Il Milan prosegue le valutazioni sul profilo per capire se affondare il colpo o virare su altri obiettivi.
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