Il Milan si guarda intorno la sessione invernale di calciomercato per sopperire all'assenza di Matteo Gabbia, alle prese con un infortunio alla coscia sinistra che lo terrà fermo per almeno 3/4 mesi. Come riportato da Matteo Moretto, la società rossonera sta valutando il profilo di Raphael Le Guen, centrale francese classe 2006 di proprietà del Brest.

Calciomercato Milan, Moretto su Le Guen

"C’è un difensore centrale che il Milan vuole chiaramente monitorare per bene da qui a gennaio…. Ma già lo sta monitorando, già è andato a vederlo sul campo, e già si è informato sui prezzi e i costi di un’eventuale operazione. Stiamo parlando di Raphael Le Guen, un nome nella lista del Milan oltre a Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona. Le Guen ha costi più bassi, è un profilo molto stimato dal club rossonero sotto il profilo tecnico tattico. Capiremo se questo nome può essere un nome giusto da qui a gennaio, un nome che il Milan sta monitorando con forza. Non c’è ancora una reale trattativa aperta tra le parti. Capiremo se questo potrà avvenire nelle prossime settimane".

Chi è Le Guen

Caratteristiche tecniche

La valutazione del Brest

Intervenuto nell’ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano,ha parlato così dell’interesse delperNato nel 2006 e cresciuto in una famiglia legata al calcio,entra nel settore giovanile delloall'età di 8 anni. A 13 anni passa al, dove scala tutte le categorie del vivaio. Nella stagione 2025/2026, il centrale francese gioca nel Championnat National 2, collezionando le prime presenze tra i grandi prima del debutto in Ligue 1, arrivato il 29 agosto 2025 contro il LensSul piano fisico,risalta per una stazza imponente., nelle giovanili ha giocato anche come attaccante, prima che l'allenatore Steven Marzin decidesse di arretrare il suo raggio d'azione per valorizzarne le abilità nel gioco aereo e la gestione della linea difensiva.In questo avvio di stagione,ha collezionatocon la maglia del Brest, prima dellache lo ha fermato lo scorso 24 settembre. Il club francese crede nelle qualità del ragazzo, tanto da avergli garantito un contratto fino al 30 giugno 2029. Il portale ‘Transfermarkt’ parla stima la valutazione del classe 2006 intorno aiIlprosegue le valutazioni sul profilo per capire se affondare il colpo o virare su altri obiettivi.