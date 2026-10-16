Milan, ecco come è andata la prima di Camarda. Un aspetto che deve migliorare

Zero tiri in porta ma tanta generosità per il classe 2008 rossonero. Ecco i dati Sofascore di Camarda e le parole di Amorim sugli aspetti da migliorare
RB Salisburgo-Milan 0-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita della 'Red Bull Arena'
Per Francesco Camarda è stata la prima partita da titolare in stagione: in Salisburgo-Milan 0-4 non è riuscito a trovare la rete, ma ha giocato comunque una gara buona, mettendosi a disposizione della squadra e correndo per tutta la partita. Una prova che dimostra la sua voglia assoluta di mettersi in vista.
- Gol: 0
- Tiri totali (in porta): 0 (0)
- Assist: 0
- Passaggi chiave: 0
- Passaggi precisi: 7/9 (78%)
- Tocchi: 21
- Dribbling (riusciti): 2 (1)
- Palloni recuperati: 1
- Duelli a terra (vinti): 9 (2)
- Duelli aerei (vinti): 4 (3)
Il classe 2008 ha chiaramente bisogno di spazio, di continuità e di mettere minuti nelle gambe. Camarda sembra ancora ingessato nel passo e spesso non riesce ad avere lo spunto giusto per superare l'avversario. Anche il controllo del pallone e le scelte quando è solo e deve fare reparto devono essere migliorate: spesso ha la palla tra i piedi e non riesce a gestirla al meglio.
L'analisi di Ruben Amorim: i margini di crescita e l'esplosività di CamardaLe parole nel post partita a Sky Sport di Ruben Amorim sono molto significative a riguardo:
"Camarda ha una grande intelligenza tattica e sa leggere bene le situazioni di gioco. Deve crescere sul piano dell'esplosività, del passo e del ritmo. Ci stiamo spendendo molto su questo aspetto. Ha la tenuta per correre per tutti i novanta minuti. Stasera gli è mancato solo un pizzico di brillantezza, perché in area di rigore sa già perfettamente come muoversi".
Il commento dell'allenatore rossonero centra in pieno l'aspetto su cui deve lavorare Camarda: manca l'esplosività nello scatto e infatti spesso si fa recuperare dai difensori e non riesce a trovare spazio per tirare o per cercare la giocata.
Per fare ciò serve lavorare, giocare sempre di più e crescere con calma. Poi le qualità di Camarda quando ha le occasioni in area di rigore le abbiamo viste fin dalle giovanili: ha l'istinto del bomber vero, quello nessuno può insegnarlo.
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