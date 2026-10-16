Giornata molto interessante per il Milan. Dopo la vittoria contro il Salisburgo, avvenuta nella serata di ieri, il club ha deciso di premiare Alphadjo Cisse, autore di una splendida tripletta: rinnovo in vista per il classe 2006. Ma non è tutto. In vista del mercato, Amorim avrebbe individuato un vero e proprio gioielli proveniente dal Barcellona. brutte notizie, invece, per Chivu: Lautaro Martinez salterà il derby di Milano.

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1 . Cisse verso il rinnovo?

2. Amorim ha scelto!

3. Niente Milan per Kessie

4. Derby a rischio?

Ilvuole giocare d'anticipo, blindandograzie al suo ottimo avvio di stagione. Come riferito da, il club punta a incontrare i suoi rappresentanti già la prossima settimana, con l'obiettivo di raggiungere un accordo entro la fine del 2026. L'intenzione è prolungare il legame e adeguare l'ingaggio del 2006, sempre più centrale nei piani rossoneri.Ilpotrebbe valutare l'approdo diper rinforzare la difesa di Rúben Amorim. Il francese, classe 1998, sarebbe un profilo ideale per la sua duttilità, potendo giocare da centrale in una difesa a quattro, da braccetto in una linea a tre o da terzino destro. L'operazione resta complessa: il cartellino è valutato circa, lo stipendio ammonta invece a, con contratto in scadenza nel 2030. Un problema molto importante, invece, è la folta concorrenza.salterà la sfida contro ilsu ex squadra, in programma domenica alle ore 18:00. Gli accertamenti fatti nella giornata di oggi hanno evidenziatoOltre al centrocampista ivoriano, saranno assenti anchementrealtro ex del match è tornato ad allenarsi in gruppo.L'Inter perdeper le prossime partite. L'attaccante argentino e capitano nerazzurro ha accusato undopo la gara dicontro il club Bruges. Come confermato dain conferenza stampa, il capitano salterà la sfida contro ile il derby contro ilin programma il 31 ottobre alle ore 20:45. Il rientro, infatti, è previsto solamente dopo la prossima sosta delle nazionali.