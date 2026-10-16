Dal possibile approdo di Koundè fino al forfait di Lautaro Martinez al derby: ecco le notizie migliori della giornata di oggi
Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video
Giornata molto interessante per il Milan. Dopo la vittoria contro il Salisburgo, avvenuta nella serata di ieri, il club ha deciso di premiare Alphadjo Cisse, autore di una splendida tripletta: rinnovo in vista per il classe 2006. Ma non è tutto. In vista del mercato, Amorim avrebbe individuato un vero e proprio gioielli proveniente dal Barcellona. brutte notizie, invece, per Chivu: Lautaro Martinez salterà il derby di Milano.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi
1 . Cisse verso il rinnovo?Il Milan vuole giocare d'anticipo, blindando Alphadjo Cisse grazie al suo ottimo avvio di stagione. Come riferito da Bianchin, il club punta a incontrare i suoi rappresentanti già la prossima settimana, con l'obiettivo di raggiungere un accordo entro la fine del 2026. L'intenzione è prolungare il legame e adeguare l'ingaggio del 2006, sempre più centrale nei piani rossoneri.
2. Amorim ha scelto!Il Milan potrebbe valutare l'approdo di Jules Koundé del Barcellona per rinforzare la difesa di Rúben Amorim. Il francese, classe 1998, sarebbe un profilo ideale per la sua duttilità, potendo giocare da centrale in una difesa a quattro, da braccetto in una linea a tre o da terzino destro. L'operazione resta complessa: il cartellino è valutato circa 55 milioni di euro, lo stipendio ammonta invece a 6,5 milioni netti a stagione, con contratto in scadenza nel 2030. Un problema molto importante, invece, è la folta concorrenza.
3. Niente Milan per KessieFranck Kessie salterà la sfida contro il Milan, su ex squadra, in programma domenica alle ore 18:00. Gli accertamenti fatti nella giornata di oggi hanno evidenziato una distrazione di basso grado al polpaccio destro, danno che non lo farà essere presente al match di San Siro. Oltre al centrocampista ivoriano, saranno assenti anche Scalvini e Kossounou, mentre Bellanova, altro ex del match è tornato ad allenarsi in gruppo.
4. Derby a rischio?L'Inter perde Lautaro Martínez per le prossime partite. L'attaccante argentino e capitano nerazzurro ha accusato un risentimento alla coscia sinistra dopo la gara di Champions League contro il club Bruges. Come confermato da Cristian Chivu in conferenza stampa, il capitano salterà la sfida contro il Bologna e il derby contro il Milan di Amorim, in programma il 31 ottobre alle ore 20:45. Il rientro, infatti, è previsto solamente dopo la prossima sosta delle nazionali.
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