Milan, i dubbi di Amorim per l'Atalanta. Camarda-Ramos: i pareri. Difesa: due obiettivi a gennaio

Il mercato estivo è ormai finito, ma continuano le notizie sul Milan: le possibili scelte di Amorim verso Milan-Atalanta. Doppio obiettivo per la difesa a gennaio. Il parere su Camarda. Pazzini su Ramos. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che PianetaMilan ha analizzato per voi.

L'analisi di Pazzini su Ramos

"I gol che ha segnato con la nazionale e poi a Salisburgo in Europa League magari lo alleggeriranno un po’, ma non bisogna dimenticarsi che la maglia del Milan pesa molto. Anche per chi come lui ha vinto le ultime due Champions. Per me resta un attaccante molto bravo, che però va servito in una certa maniera: tecnicamente è forte, gioca bene con la squadra, ma non attacca la profondità e va portato negli ultimi 25 metri a concludere palleggiando nello stretto".

L'ex attaccante del Milan Giampaolo Pazzini ha parlato a "La Gazzetta dello Sport" anche di Gonçalo Ramos. Ecco la sua analisi:

Il Milan deve lavorare meglio come squadra per servire meglio e con più continuità Ramos. Il portoghese gioca spesso come punto di riferimento offensivo che si abbassa fino alla linea dei mediani e viene cercato poco in profondità e in verticale. Contro il Salisburgo ha trovato la rete che potrebbe sbloccarlo del tutto.

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Schira chiaro su Camarda

"Camarda sta perdendo tempo. Non parliamo neanche di Comotto che non è entrato con il Milan avanti 4-0 contro il Salisburgo. I giovani hanno bisogno di giocare. Cisse era del Verona che non lo riteneva pronto. È andato in Serie B al Catanzaro e ha fatto benissimo e adesso è pronto per la Serie A e sta facendo bene al Milan. Viva la Serie B è un campionato troppo snobbato. Favasuli, Liberali tanti ragazzi vengono dalla Serie B e su tanti si dorme. Non si pesca più in Serie B e si pensa solo a ragazzi sconosciuti all'estero. Doumbia viene dalla Serie B, Raimondo viene dalla Serie B".

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato della gestione dei giovani in Italia tra cui Camarda del Milan. Ecco le sue parole riprese dal profilo Instagram di "352 Sport":

Amorim dovrà essere bravo nella gestione futura di Camarda e Comotto: i due talenti classe 2008 sono stati blindati dal club con un rinnovo fino al 2031 e si è deciso di non prestarli in Serie A, ma di tenerli a disposizione dell'allenatore portoghese.

Crescita senza pressioni: Devono crescere senza pressione, ma bisogna trovare il giusto equilibrio per garantire continuità e minuti in campo.

Devono crescere senza pressione, ma bisogna trovare il giusto equilibrio per garantire continuità e minuti in campo. Fiducia nel progetto: Sul futuro nessun dubbio: il Milan crede fortemente in Comotto e Camarda che fanno parte fortemente del progetto rossonero.

Milan-Atalanta, le scelte di Amorim

Ecco le probabili formazioni di Milan-Atalanta (fonte Sky Sport).

MILAN (4-3-3) la probabile formazione: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Moreira; Musah, Modric, Rabiot; Chukwueze, Goncalo Ramos, Cisse. All. Amorim.

ATALANTA (4-2-3-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Maurizio Sarri.

Ruben Amorim potrebbe puntare di nuovo sulla difesa a quattro, anche se potremmo vedere una squadra fluida che si possa muovere anche in base alle mosse dell'avversario. Rabiot potrebbe tranquillamente salire sulla linea dei trequartisti e non restare sempre nei tre di centrocampo con Modric e Musah. Interessante la fascia sinistra molto offensiva con Moreira e Cisse: Amorim dovrà essere bravo a trovare il giusto equilibrio.

Mercato: due nomi per la difesa

Dopo il grave infortunio di Gabbia (che starà fuori per almeno tre mesi) sembra quasi inevitabile un intervento del Milan in difesa nella sessione invernale di calciomercato: per calciomercato.com i possibili obiettivi del club rossonero sono due, ovvero Gonçalo Inácio dello Sporting e Kim Min-jae del Bayern Monaco.

Il primo è più giovane (classe 2001 contro 1996) e guadagna di meno, visto che lo stipendio del sudcoreano è di 6,4 milioni di euro netti a stagione. Secondo il sito per il portoghese potrebbero servire più di 40 milioni di euro con i contatti con l'entourage che si sarebbero riattivati di recente. Il Milan ci proverà a gennaio.

Per quanto riguarda Kim: è un difensore che piace ai rossoneri e ad Amorim e il Diavolo si farebbe trovare pronto nel caso in cui ci fossero condizioni favorevoli per l'operazione.