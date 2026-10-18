Perché De Ketelaere al Milan non ha funzionato? | VIDEO

Ci siamo. Poche ore al fischio d'inizio di Milan-Atalanta a San Siro (alle ore 18.00) e la community rossonera sta vivendo il classico, logorante avvicinamento emotivo alla partita. Qual è il sentiment predominante di oggi? Abbiamo spulciato tra i commenti e i tweet dei nostri lettori e non solo per capirlo. Chiaramente si passa dall'esaltazione mistica per il 4-0 di coppa a Salisburgo (firmato Alphadjo Cissé) al terrore più completo da gol dell'ex: lo spauracchio? Charles De Ketelaare, ovviamente!

L'effetto Cissé e il coraggio di Amorim: "Largo ai ragazzini!"

Se stasera Amorim lascia fuori Cissé dopo la tripletta a Salisburgo per rimettere i soliti ritmi compassati giuro che spengo la tv. Questo ragazzo ha una fame che gli altri si sognano, va cavalcato l’entusiasmo! ⚫ #MilanAtalanta

La splendida notte europea in Austria ha lasciato un segno profondo nell'animo dei tifosi. La tripletta storica del classe 2006ha ufficialmente acceso i sogni del web: abbiamo trovato un campioncino! La richiesta che rimbalza ovunque è una sola:

La fiducia nel tecnico portoghese c'è, ma i tifosi chiedono continuità difensiva dopo il mezzo passo falso di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ce la faremo?

L'eterna fobia del "Biondino" e la legge dell'ex

La dico da giorni: se CDK si accentra dalle parti di Pavlovic stasera mi copro gli occhi col cuscino. Conosciamo già la sceneggiatura della legge dell’ex a San Siro. #MilanAtalanta

Il verdetto del web: "Dormire sereni la domenica sera è un lusso"

Andare a letto la domenica sera con il fegato spappolato dall'Atalanta è un lusso che quest'anno non voglio permettermi. Chiedo solo 90 minuti di concentrazione dietro. Gila e De Winter sveglia! ⚫

Inutile nascondersi: c'è un fantasma biondo che agita i sonni dei milanisti nelle ultime ore,. L'idea che il belga possa fare lo scherzo a San Siro è il vero incubo del tifoso medio rossonero.Il termometro social non mente. Il tifo rossonero quest'anno sa che la squadra ha picchi di rendimento ma soffre ancora di spaventose amnesie. Risultato? Stare sereni è un optional.

E voi, amici di PianetaMilan, da che parte state? Prevale l'esaltazione post-coppa o l'ansia da pre-partita? Diteci la vostra nei commenti qui sotto!