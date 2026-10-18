Diario sentimentale del tifo a poche ore da Milan-Atalanta. Il web oscilla tra l'esaltazione per l'Europa e il terrore ancestrale per la legge dell'ex. Ecco cosa si legge nelle bacheche dei tifosi con i tweet reali da San Siro.
Perché De Ketelaere al Milan non ha funzionato? | VIDEO
Ci siamo. Poche ore al fischio d'inizio di Milan-Atalanta a San Siro (alle ore 18.00) e la community rossonera sta vivendo il classico, logorante avvicinamento emotivo alla partita. Qual è il sentiment predominante di oggi? Abbiamo spulciato tra i commenti e i tweet dei nostri lettori e non solo per capirlo. Chiaramente si passa dall'esaltazione mistica per il 4-0 di coppa a Salisburgo (firmato Alphadjo Cissé) al terrore più completo da gol dell'ex: lo spauracchio? Charles De Ketelaare, ovviamente!
L'effetto Cissé e il coraggio di Amorim: "Largo ai ragazzini!"La splendida notte europea in Austria ha lasciato un segno profondo nell'animo dei tifosi. La tripletta storica del classe 2006 Alphadjo Cissé ha ufficialmente acceso i sogni del web: abbiamo trovato un campioncino! La richiesta che rimbalza ovunque è una sola: perché non lanciarlo dal primo minuto anche contro Sarri?
Se stasera Amorim lascia fuori Cissé dopo la tripletta a Salisburgo per rimettere i soliti ritmi compassati giuro che spengo la tv. Questo ragazzo ha una fame che gli altri si sognano, va cavalcato l’entusiasmo! ⚫ #MilanAtalanta
La fiducia nel tecnico portoghese c'è, ma i tifosi chiedono continuità difensiva dopo il mezzo passo falso di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ce la faremo?
L'eterna fobia del "Biondino" e la legge dell'exInutile nascondersi: c'è un fantasma biondo che agita i sonni dei milanisti nelle ultime ore, Charles De Ketelaere. L'idea che il belga possa fare lo scherzo a San Siro è il vero incubo del tifoso medio rossonero.
La dico da giorni: se CDK si accentra dalle parti di Pavlovic stasera mi copro gli occhi col cuscino. Conosciamo già la sceneggiatura della legge dell’ex a San Siro. #MilanAtalanta
Il verdetto del web: "Dormire sereni la domenica sera è un lusso"Il termometro social non mente. Il tifo rossonero quest'anno sa che la squadra ha picchi di rendimento ma soffre ancora di spaventose amnesie. Risultato? Stare sereni è un optional.
Andare a letto la domenica sera con il fegato spappolato dall'Atalanta è un lusso che quest'anno non voglio permettermi. Chiedo solo 90 minuti di concentrazione dietro. Gila e De Winter sveglia! ⚫
E voi, amici di PianetaMilan, da che parte state? Prevale l'esaltazione post-coppa o l'ansia da pre-partita? Diteci la vostra nei commenti qui sotto!
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