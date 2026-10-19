Il lunedì mattina in casa Milan si apre all'insegna di un'atmosfera carica di spunti di riflessione, divisa tra l'entusiasmo per il successo sul campo e le grandi manovre in campo societario. Le ultime ore sulle pagine di PianetaMilan.it sono dominate dall'analisi del pirotecnico 3-2 ottenuto a San Siro contro l'Atalanta, una partita che ha evidenziato le enormi potenzialità della rosa guidata da Rúben Amorim ma che ha anche riacceso i fari sui preoccupanti cali di concentrazione della squadra. Mentre i quotidiani sportivi esaltano la prestazione monstre di Adrien Rabiot e le telecamere di Milan TV raccolgono le confessioni dell'attaccante Gonçalo Ramos, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto lancia una clamorosa indiscrezione sul futuro dell'organigramma rossonero, che vede il dirigente tedesco Markus Krösche ormai a un passo dal ruolo di Head of Football. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' selezionate e analizzate dalla nostra redazione.

Milan-Atalanta 3-2: Amorim fa festa ma il Corriere della Sera avverte

Pagelle e commenti: la Gazzetta premia il miglior Rabiot di sempre

Dichiarazioni al vetriolo: il post-partita di Amorim e Rabiot

L'ammissione di Gonçalo Ramos ai microfoni di Milan TV

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Rivoluzione societaria: Krösche vicinissimo al ruolo di Head of Football

La vittoria contro la compagine orobica ha regalato tre punti fondamentali per la classifica, ma il modo in cui è maturata ha lasciato l'amaro in bocca alla critica. Il Milan ha letteralmente dominato la gara per i primi sessanta minuti, portandosi sul triplo vantaggio grazie al rigore di Gonçalo Ramos e ai gol di Adrien Rabiot e Mario Gila. Nell'ultima mezz'ora di gioco, tuttavia, i rossoneri hanno completamente "spento la luce", subendo il veemente ritorno dell'Atalanta che ha accorciato le distanze con Gaetano e Krstović . Le colonne del Corriere della Sera oggi in edicola non hanno usato giri di parole per avvisare il tecnico lusitano:per evitare di compromettere partite apparentemente già chiuse .Nelle tradizionali pagelle post-partita redatte dalla Gazzetta dello Sport, i fari sono tutti puntati sul centrocampista francese. I giudizi della Rosea celebrano la prova dell'ex juventino definendola come, un leader assoluto capace di dominare la mediana e di firmare la rete del momentaneo raddoppio. Un livello di rendimento superiore che giustifica ampiamente la forte volontà della dirigenza di accelerare le pratiche per il rinnovo contrattuale del calciatore, ormai pilastro insostituibile nello scacchiere tattico milanista.Il clima caldo del campo si è trasferito immediatamente nella sala stampa di San Siro, dove sia Rúben Amorim sia lo stesso Rabiot hanno rilasciato dichiarazioni particolarmente piccanti. Il tecnico portoghese non ha nascosto, sottolineando come certi cali di tensione siano inaccettabili per chi punta ai vertici . Sulla stessa lunghezza d'onda il centrocampista transalpino,nei minuti conclusivi dei match.A fare eco alle parole dell'allenatore ci ha pensato Gonçalo Ramos, intervenuto direttamente ai microfoni del canale tematico societario Milan TV . L'attaccante portoghese, tornato al gol su calcio di rigore nei primi minuti della sfida,: "Dobbiamo imparare a controllare maggiormente lo sviluppo della gara", ha ammesso la punta, riconoscendo le evidenti difficoltà strutturali riscontrate dal gruppo non appena l'Atalanta ha alzato il ritmo del proprio pressing.Le notizie più importanti della mattinata non riguardano però soltanto le vicende di campo. Sul fronte societario si registra infatti una fortissima accelerazione per l'arrivo a Milano di Markus Krösche. L'esperto di calciomercato, arricchendo il quadro con un retroscena: il dirigente tedesco aveva già dato il proprio parere favorevole all'ingaggio di Amorim durante la scorsa estate .che legava Krösche al suo precedente club, l'Eintracht Francoforte, con il quale sta risolvendo definitivamente i rapporti. A quel punto, potrà assumere pieni poteri nella gestione dell'area sportiva del club di Via Aldo Rossi.