Musah, Modric e Rabiot, Amorim studia la mediana a 'tre': la scelta giusta per il Milan?

Milan-Atalanta, una partita importante per i rossoneri che devono rispondere alle critiche subite dopo il pareggio esterno contro il Sassuolo. Il Diavolo ha dominato in Europa League battendo per 4-0 il Salisburgo e ora serve trovare continuità di vittorie anche in campionato. Non sarà facile contro la Dea guidata da Maurizio Sarri in panchina.

Amorim dovrebbe cambiare di nuovo rispetto alla vittoria contro il Salisburgo rimettendo in campo tanti titolari e tornando alla difesa a quattro con un possibile 4-3-3 dal primo minuto. Chiaro che l'allenatore portoghese ami ruotare i suoi calciatori in campo e potremmo vedere facilmente un 3-4-2-1 in campo, ma assumiamo che sulla carta il Milan si schieri con il 4-3-3.

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I compiti della mediana: equilibrio e compiti specifici

Luka Modric in regia: Modric potrebbe impostare dal basso e avvicinarsi alla difesa per iniziare le azioni, permettendogli in fase di non possesso di non correre troppo e di non affaticarsi.

Modric potrebbe impostare dal basso e avvicinarsi alla difesa per iniziare le azioni, permettendogli in fase di non possesso di non correre troppo e di non affaticarsi. Il cambio passo di Musah: Musah è pronto a cercare il cambio passo con il pallone tra i piedi per rompere il pressing avversario, lavorando in pressing costante per recuperare il pallone alto.

Musah è pronto a cercare il cambio passo con il pallone tra i piedi per rompere il pressing avversario, lavorando in pressing costante per recuperare il pallone alto. Rabiot agente libero: Rabiot potrebbe agire più da agente libero, pronto anche a salire sulla linea dei trequartisti e poi aiutare ad equilibrare la fascia sinistra che potrebbe essere molto offensiva con Cisse e Moreira.

La fase di non possesso e il piano tattico finale

Ci potrebbe quindi essere un centrocampo a tre composto da Modric, Musah e Rabiot: potrebbe essere un reparto molto completo ed equilibrato in grado di muoversi e cambiare durante la partita.In fase di non possesso Rabiot e Musah potrebbero andare in pressing costante per cercare di recuperare il pallone alto.

Vedremo quale sarà il piano tattico finale di Amorim e se il Milan giocherà davvero con un centrocampo a tre contro l'Atalanta.