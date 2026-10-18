Milan-Atalanta, probabili formazioni: Diavolo ultra offensivo? Cambio modulo e due dubbi per Amorim

Milan-Atalanta, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2026/27. Il Diavolo arriva dal pareggio contro il Sassuolo e la vittoria in Europa League contro il Salisburgo. Mentre la Dea arriva dalla vittoria contro il Venezia e la vittoria contro il Pafos. Ecco le probabili formazioni per la gara di San Siro in programma alle 18:00 (le ultime da Sky Sport).

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L'Atalanta di Maurizio Sarri: l'elenco degli indisponibili

Partiamo con la squadra di Maurizio Sarri: tanti giocatori indisponibili per l'allenatore italiano. Hien, Kossounou, Pompei, Kamaldeen Sulemana, Scalvini, Kessie e Raspadori gli assenti. Sarri dovrebbe giocare con un 4-2-3-1 con Carnesecchi in porta. Zappacosta, Kristensen, Kolasinac e Bernasconi in difesa. Pasalic ed Ederson davanti alla difesa con Zalewski, De Ketelaere e Rowe a supporto dell'unica punta Krstovic.

ATALANTA (4-2-3-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Maurizio Sarri.

Il Milan di Ruben Amorim: i dubbi e la decisione di Cardinale

I ballottaggi sulle fasce: Restano due dubbi aperti con Moreira o Estupinan che potrebbe giocare come terzino sinistro o esterno di centrocampo.

Restano due dubbi aperti con che potrebbe giocare come terzino sinistro o esterno di centrocampo. Le scelte in attacco: Dubbio serrato tra Cisse e Pulisic per completare il reparto offensivo con Ramos e Chukwueze.

Altro possibile cambio tattico per Ruben Amorim che potrebbe schierare un centrocampo a tre con Musah, Rabiot e Modric puntando su un 4-3-3 fluido, visto che potrebbe diventare anche 3-4-2-1 durante la gara con Rabiot che potrebbe salire sulla linea dei trequartisti. In difesa torna titolare Gila, insieme ai confermati De Winter e Pavlovic.

Come riportato da Sky Sport, Gerry Cardinale non sarà a San Siro per impegni familiari, ma resterà al fianco della squadra anche a distanza.

MILAN (4-3-3) la probabile formazione: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Moreira; Musah, Modric, Rabiot; Chukwueze, Goncalo Ramos, Cisse. All. Amorim.

Interessanti spunti tattici per il Diavolo: come detto Rabiot potrebbe muoversi dalla linea della mediana a quella della trequarti a seconda della partita, mentre sarà molto interessante vedere la fascia sinistra del Milan con due giocatori molto offensivi come Cisse e Moreira che dovranno essere bravi anche ad essere equilibrati senza lasciare spazi in difesa.