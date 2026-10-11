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LA PARTITA

Sassuolo-Milan 1-1, commento e analisi della partita

La lunga sosta ha spezzato i ritmi e prima di ritrovarli il Milan ci mette un po'. Non che il Sassuolo viaggi a cento all'ora, anzi. I rossoneri iniziano forse leggermente meglio dei padroni di casa, ma a metà della prima frazione due infortuni rallentano ancora di più una partita già bloccata. Prima si fa male Matteo Gabbia, poi i neroverdi perdono Fedde Leysen: per entrambi lunga pausa. I rossoneri iniziano con il 4-4-2, per poi passare proprio dopo la seconda pausa al 3-4-2-1. Dura poco, riecco il 4-4-2, con qualche variante sulla posizione di Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, che si scambiano spesso. Questi continui cambiamenti sono la dimostrazione che qualcosa non sta funzionando per Ruben Amorim, che però può sorridere in finale di primo tempo. Nel giro di dieci minuti il Milan crea più di quanto abbia fatto in tutti i 40 precedenti (7 minuti di recupero). Quattro volte Muric salva il Sassuolo, due su Goncalo Ramos, una su Moreira e una su Strahinja Pavlovic.

Nella ripresa il Milan sembra giocare con consapevolezza, con tranquillità, quasi convinto che prima o poi il gol sarebbe arrivato. Smette di creare a raffica come nel finale di primo tempo, ma comunque si rende pericoloso. I rossoneri danno la sensazione di essere in controllo, da grande squadra, e dimostrano di avere ragione quando trovano il gol del vantaggio con una perla di Rabiot, che sblocca la situazione. Peccato che poi ci siano alcuni minuti di buio totale in cui il Sassuolo crea due occasioni nitide e poi trova subito il pareggio. Da lì, solo Chukwueze ha l'occasione per ripassare in vantaggio. Ma non la sfrutta.

Ecco quindi le pagelle della difesa rossonera in Sassuolo-Milan >>>

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