Il Milan è pronto a tornare in campo dopo la bella vittoria contro il Salisburgo in Europa League. Una partita che ha dato segnali importanti a Ruben Amorim, con Alphadjo Cisse autore di una tripletta bellissima giocando quasi da seconda punta.

Proprio il classe 2006 dovrebbe giocare da titolare anche contro l'Atalanta al posto di Pulisic che potrebbe partire dalla panchina, anche in vista della partita di Europa League contro il Bournemouth di giovedì prossimo.

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Il modulo fluido di Ruben Amorim e il dubbio a sinistra

Amorim dovrebbe giocare con un 4-3-3 che potrebbe anche trasformarsi in un 3-4-2-1 a gara in corso. A sinistra altro dubbio per l'allenatore portoghese con Diego Moreira favorito su Estupinan: sarà molto interessante (se le ultime sulle formazioni dovessero rivelarsi vere) vedere come giocherà il Milan con una fascia sinistra sulla carta molto offensiva.

Sappiamo poi che il modulo, specialmente con Amorim, è molto fluido e potrebbe cambiare durante la partita anche in base agli avversari: l'allenatore portoghese vuole movimenti costanti e giocatori che possano fare bene in varie zone del campo.

L'analisi tattica: la catena Moreira-Cisse

Le sovrapposizioni di Moreira: Con Cisse che sarebbe un esterno più propenso a giocare dentro al campo, ci potrebbe essere tanto spazio da attaccare per il belga, che può essere pericolosissimo su quella fascia, anche nell'uno contro uno.

Con Cisse che sarebbe un esterno più propenso a giocare dentro al campo, ci potrebbe essere tanto spazio da attaccare per il belga, che può essere pericolosissimo su quella fascia, anche nell'uno contro uno. I movimenti di Cisse: Cisse potrebbe dialogare con lui e anche entrare più in area per supportare Ramos: il classe 2006 ha grandissimo senso del gol.

Ma prendiamo per buono lo schieramento con la difesa a 4: Moreira ha giocato terzino sinistro nella ripresa contro il Sassuolo, non subendo molto e restando pericoloso in attacco partendo da dietro e in corsa.

Amorim dovrà essere bravo a equilibrare la squadra con due giocatori molto offensivi sulla fascia sinistra. Sulla carta è una mossa molto interessante che potrebbe produrre grandi occasioni da rete per il Milan.