Uscito al 20' del primo tempo di Sassuolo-Milan, match disputato domenica pomeriggio al 'Mapei Stadium', Matteo Gabbia ha purtroppo appreso il pesante verdetto medico. Il difensore centrale del Diavolo sarà costretto a rimanere lontano dai campi di Serie A per molti mesi, con un rientro agonistico previsto esclusivamente a 2027 inoltrato. Gli esami strumentali svolti nella giornata di ieri hanno infatti evidenziato una seria lesione al muscolo flessore della coscia sinistra, con un parziale interessamento tendineo.

Ora il centrale classe 1999 si trova davanti a un bivio terapeutico: optare per la terapia conservativa – basata su riposo e trattamenti fisioterapici – oppure sottoporsi a un intervento chirurgico mirato per risolvere alla radice la problematica muscolare. Al momento, la strada più probabile appare proprio la seconda, uno scenario che costringerebbe il numero 46 rossonero a uno stop forzato di all'incirca 4 mesi sotto la gestione clinica dello staff medico di Via Aldo Rossi.

Il messaggio straziante di Matteo Gabbia su Instagram: "Oggi è davvero difficile"

“Oggi è davvero difficile. Sono davvero dispiaciuto di non poter aiutare la squadra in questo momento della stagione molto importante. Farò tutto il possibile per tornare al meglio possibile e il prima possibile al fianco dei miei compagni, con la maglia RossoNera addosso. Un GRAZIE alla mia famiglia, società, staff e ai miei compagni per essermi vicini. Grazie ovviamente anche a tutti voi tifosi che siete sempre presenti e al nostro fianco. Ci vediamo presto a San Siro!!! Forza Milan SEMPRE”.

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Profondamente sconfortato per la sfortuna che lo ha colpito – arrivata proprio in occasione della sua prima presenza da titolare in stagione sotto la guida die dopo aver superato una fastidiosa infiammazione alla caviglia – il calciatore ha voluto rompere il silenzio. Gabbia ha così affidato al proprio profilo ufficialeLe parole del difensore testimoniano il grande attaccamento alla maglia del Milan e la voglia di non mollare in un momento sportivo così delicato. Spetterà adesso ad Amorim e al resto del pacchetto arretrato sopperire a questa pesante defezione numerica e tecnica in vista del fitto tour de force tra campionato ed