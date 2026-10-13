Il pareggio per 1-1 al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo continua a dividere le opinioni di tifosi e addetti ai lavori. Ad analizzare l'ultima uscita del Milan è stato Lele Adani, tornato in onda su 'Viva El Futbol' dopo diversi mesi di assenza. Ad accompagnarlo la stessa squadra di sempre: Nicola Ventola e Antonio Cassano, che ha già parlato dei rossoneri scatenando diverse polemiche.

Milan, l'analisi di Adani

"Ultimamente lui fa questo sistema che quasi è un 4-4-1-1 dove allarga Gila a destra, ma le coppie sugli esterni non sono così qualitative. Perché è un conto se giochi con Pulisic davanti a Estupinan, ma in Estupinan-Moreira non vedo tutta questa qualità. Preferisco il 3-4-2-1 con il quinto che è offensivo, Gila dentro al campo. Un solo terzino ma là voglio giocare con un'ala, i due trequartisti veri. Rabiot nei due di centrocampo e i due trequarti diversi. Voglio più giocatori offensivi per fare un calcio più offensivo. Nella comunicazione la cosa che mi è piaciuta è quando lui ha detto: ‘È inutile che mi dite che sono imbattuto. Per me pareggiare vuol dire perdere’".

Gli esperimenti tattici di Amorim

La ricerca di un'identità chiara

ha snocciolato qualche chiave tattica interessante di, prima di andare controcorrente sulle qualità died elogiare la comunicazione dista sperimentando molto in questo inizio di stagione, come testimoniano i continui cambi modulo delle ultime giornate. Dopo un avvio con ilil tecnico portoghese ha virato sulcontro il Lecce, trasformandolo in una sorta di 4-4-1-1 nel primo tempo a Reggio Emilia. All'intervallo, con l'ingresso di Modric al posto di Estupinan,difesa a tre, Chukwueze e Moreira sulle corsie, Modric e Musah in mezzo al campo, Rabiot e Pulisic alle spalle di Ramos unica punta.Avere più soluzioni è importante, ma a metà ottobre è ormai giunta l'ora diAltre squadre comehanno partono già da una posizione di vantaggio: allenatori in panchina da più stagioni e un progetto tecnico ben avviato.dovrà essere bravo a cucire alil vestito tattico migliore per colmare il gap con chi, la scorsa stagione, lo ha lasciato fuori dalla Champions League.