Pagelle Virtus Verona-Milan Futuro 2-3: Menon prodezza. Perera e Pagliei decisivi

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PAGELLE VIRTUS VERONA-MILAN FUTURO

Virtus Verona-Milan Futuro 2-3, il commento della partita

Il Milan Futuro di Sergio Navarro Barquero vince 2-3 la partita allo stadio ‘Comunale Gavagnin-Nocini’ contro i padroni di casa del Virtus Verona di Luigi Freco. Un primo tempo bello da vedere con la squadra di mister Navarro che ha cercato di gestire il possesso palla: grandissimo gol di Menon da fuori area, ma Diavolo troppo disattento in difesa. Scelta tattica di giocare con una difesa altissima più volte bucata dai lanci lunghi avversari. Buon secondo tempo per i rossoneri che salgono di ritmo grazie agli esterni e a Pandolfi a centrocampo. Rimangono comunque troppi gli spazi lasciati alle spalle sui lanci lunghi (gol di Franchi nasce proprio così). Tre punti importanti e buoni segnali per Navarro (reti rossoneri di Menon, Perera a Pagliei). Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati!

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