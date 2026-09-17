Amorim è reduce dalla prima sconfitta da quando è l'allenatore del Milan: brutta la prestazione contro il Benfica in Europa, senza dubbio. Il giornalista Sandro Sabatini va giù durissimo nel suo pezzo per calciomercato.com:

"È ufficiale: non ci sono tracce del “Milan che gioca sempre per vincere”, promesso da Cardinale in estate. Non esiste neppure il “Milan dominante” auspicato da Amorim. E con buona pace dei trombettieri dagli entusiasmi preconfezionati, non si vede nemmeno “il Milan che finalmente gioca a calcio”. La verità dei fatti, e non della propaganda, è che il Milan di Amorim – purtroppo per tutti – fallisce clamorosamente il primo appuntamento internazionale".

Da questo punto di vista Sabatini ha ragione: non si sta vedendo un Milan brillante nel gioco offensivo. Anzi, il Diavolo fa fatica a creare occasioni da rete e trame offensive belle da vedere. Non è un caso che Ramos abbia segnato un solo gol in cinque partite: non arrivano palloni giocabili per il portoghese.

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Le critiche al turnover e la sentenza sul progetto Amorim

"I tempi attuali raccontano prestazioni disastrose nel collettivo e nei singoli. Quando ormai era troppo tardi per rimediare alla scellerata formazione iniziale schierata da Amorim. Troppo tardi per i rimorsi, non per le analisi. Impietose ma vere. Amorim ha già occupato il campo della delusione ed è ormai sull’orlo del fallimento".

Ripetiamo: le critiche sono giuste considerando che il Milan sta facendo fatica in questo momento.

Parlare già di fallimento, quando la squadra ha perso una sola partita in stagione, è più che precoce.

Con queste critiche e queste sentenze repentine sarà impossibile lavorare e cercare di portare avanti un progetto sereno.

Serve però tempo per lavorare:quando siamo solo a settembre e Amorim ha perso solo una partita su cinque gare totali tra campionato ed Europa. Sabatini continua con la sua analisi: