Il Milan, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Benfica in Europa League, sta vivendo il primo momento di crisi della sua stagione. Tra i più critici sul ko casalingo all'esordio europeo c'è anche Matteo Salvini, vice premier e noto tifoso rossonero.

Milan, le critiche di Salvini

"Milan-Benfica? Non l'ho vista ma mi han detto una schifezza, ma una schifezza… cade la poesia. Spero di non vedere più due e tre soggetti che iniziano le partite che manco in Eccellenza io metterei".

Milan-Benfica, le statistiche del match

Tiri/in porta: Milan 17/4 - Benfica 11/2

Milan 17/4 - Benfica 11/2 Expected goals: Milan 1.03 - Benfica 0.63

Milan 1.03 - Benfica 0.63 Calci d'angolo: Milan 10 - Benfica 1

Milan 10 - Benfica 1 Passaggi: Milan 570 - Benfica 388

Milan 570 - Benfica 388 Possesso Palla: Milan 61% - Benfica 39%

Intervenuto ai microfoni di 'Telelombardia', il segretario della 'Lega' ha parlato così deldopo il passo falso di San Siro:Ecco alcuni dati interessanti che raccontano la partita di San Siro tra(statistiche Sofascore):

Dati chiaramente influenzati dal precoce vantaggio del Benfica, che ha costretto il Milan a spingersi in avanti e fare la partita. Queste statistiche, però, evidenziano anche come i rossoneri abbiano avuto addirittura più occasioni degli ospiti, ma la scarsa lucidità sotto porta e gli errori sui due gol subiti hanno fatto pendere l'ago della bilancia verso Lisbona.