Il faccia a faccia tra il proprietario del Milan Gerry Cardinale e l'allenatore Rúben Amorim ha congelato momentaneamente la crisi dopo lo 0-2 subito a San Siro contro il Benfica in Europa League, ma ha fatto emergere le contraddizioni del progetto rossonero. Secondo l'analisi odierna de La Gazzetta dello Sport, il Diavolo deve risolvere due problemi: l'isolamento del centravanti Gonçalo Ramos, a secco di rifornimenti da parte di Ruben Loftus-Cheek e Omari Hutchinson, e le preoccupanti praterie concesse davanti a Mike Maignan, con il paradosso del giovane Alphadjo Cisse che si riscopre inaspettato bomber della squadra.

Il paradosso dell'attacco: l'equivoco Gonçalo Ramos e la sorpresa Cisse

Fragilità difensiva e il dilemma di Amorim: formazione errata o cambi tardivi?

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Mancanza di identità: il Milan si scopre "allegriano" e senza energia