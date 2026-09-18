Le grandi manovre di calciomercato del Milan non si fermano mai e la dirigenza rossonera, sotto la supervisione del proprietario Gerry Cardinale, sta già guardando alle opportunità di spessore internazionale in vista delle prossime sessioni. Il nome finito sotto la lente d'ingrandimento degli osservatori è quello di Endrick, il giovanissimo fuoriclasse brasiliano del Real Madrid. L'attaccante classe 2006, prelevato dal Palmeiras per 47, milioni di euro nel 2024, sta trovando pochissimo spazio nelle rotazioni del tecnico José Mourinho a causa della folta concorrenza nel reparto offensivo dei Blancos. Una situazione di stallo che ha immediatamente attivato i radar del club rossonero e della Roma, pronta a dare battaglia.

La situazione di Endrick al Real Madrid e l'idea del Milan

L'avventura europea di Endrick a Madrid non sta ricalcando le orme dei suoi connazionali Vinícius Júnior e Rodrygo nei loro primi mesi in Spagna. Chiuso da Kylian Mbappé, dall'arrivo di Yan Diomande dal RB Lipsia e dalla definitiva consacrazione degli altri big offensivi, il talento verdeoro rischia di vivere una stagione da comprimario. Una dinamica che non giova alla sua crescita né al suo valore di mercato.

Il Milan, sempre molto attento ai profili futuribili ma già pronti per il calcio europeo, monitora la situazione con estrema attenzione. L'idea della dirigenza di Via Aldo Rossi sarebbe quella di inserirsi per un eventuale prestito, garantendo al Real Madrid la valorizzazione del ragazzo e a Rúben Amorim una freccia d'élite da alternare o affiancare a Gonçalo Ramos nel 3-4-2-1 rossonero.

L'ostacolo Roma e la strategia di Florentino Pérez

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La corsa al gioiello brasiliano è tutt'altro che in discesa. Nelle ultime settimane, infatti, si è registrato un forte inserimento della Roma. Il club giallorosso è alla ricerca di profili di respiro internazionale per infiammare ulteriormente la piazza e avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi con l'entourage del calciatore per comprendere la fattibilità di un trasferimento a titolo temporaneo.La chiave dell'intera operazione resta però nelle mani di. Il presidente del Real Madrid non ha alcuna intenzione di perdere il controllo sul cartellino del ragazzo, acquistato a peso d'oro. Qualsiasi discorso legato a un suo addio prematuro – anche solo per sei mesi – verrà valutato soltanto se il minutaggio da qui a gennaio dovesse rimanere ai minimi storici, e solo di fronte a un progetto tecnico che garantisca a Endrick il posto da titolare fisso.