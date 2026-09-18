Il momento di crisi in casa Milan, acuito dalla sconfitta interna per 0-2 contro il Benfica in Europa League, continua a far discutere l'ambiente rossonero. Sulle colonne del Corriere della Sera è intervenuto in esclusiva Filippo Galli, ex difensore e storico dirigente del club, che ha analizzato senza filtri le fragilità della squadra, mettendo sul banco degli imputati le scelte dell'allenatore Rúben Amorim, la gestione del fuoriclasse Luka Modrić e il rendimento dell'attaccante Gonçalo Ramos.

Filippo Galli critica il turnover di Amorim: «Scelte errate nella tempistica»

I casi di spogliatoio: la gestione di Modrić e l'equivoco Gonçalo Ramos

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Allarme Champions League: il verdetto finale sul Milan

L'ex centrale rossonero ha espresso forti perplessità sulla strategia comunicativa e tattica del tecnico portoghese, specialmente in merito alla rivoluzione della formazione titolare vista a San Siro. «Mi sembra evidente che il Milan stia attraversando un momento di difficoltà», ha esordito Filippo Galli nell'intervista. «Pur con l’attenuante di essere in fase di costruzione, è una squadra che tradisce fragilità e scarsa sicurezza. È complicato con queste premesse proporre il gioco dominante che Amorim predica. Non si capisce perché abbia effettuato un turnover così massiccio proprio prima della lunga sosta per le Nazionali. Cambiando così tanto sono venute a mancare le certezze, e ora si affronterà il Lecce con un clima di forte apprensione».Un altro tema caldo toccato da Filippo Galli riguarda le sostituzioni all'intervallo e l'utilizzo dei senatori, con particolare riferimento a Luka Modrić, rimasto in panchina per tutta la sfida europea dopo il cambio a fine primo tempo contro la Lazio. «Spero che Amorim abbia avuto l’accortezza di spiegargli la scelta. Da fuori sembra una stroncatura», ha ammesso l'ex dirigente. Riflettori accesi anche sull'investimento estivo da 74 milioni di euro più bonus per Gonçalo Ramos, finora autore di un solo gol. Secondo Galli, il portoghese non è supportato a dovere: «Ha bisogno della squadra, non può percorrere 12 chilometri a partita per procurarsi un pallone. Bisogna imparare a difendere in via preventiva, altrimenti si concederanno altri gol evitabili come quello del raddoppio firmato da Jakub Kamiński».La chiosa finale di Filippo Galli suona come un vero e proprio campanello d'allarme per la dirigenza di via Aldo Rossi e per tutti i tifosi del Diavolo in vista del proseguimento della stagione sportiva. Interpellato sulle reali possibilità dei rossoneri di agganciare i primi quattro posti in classifica, l'ex difensore è stato categorico: «Se il Milan è squadra da piazzamento in Champions League? Per quello che sta esprimendo oggi, no. Ha bisogno prima di trovare certezze da cui ripartire. Amorim ha puntato su una strategia che per ora non ha pagato».