Il posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A mette il Milan davanti a un bivio fondamentale. Domenica 20 settembre, alle ore 20:45, la squadra di Rúben Amorim ospiterà a San Siro il Lecce di Eusebio Di Francesco con l'obbligo di cancellare lo 0-2 subito dal Benfica in Europa League. Per l'occasione, il tecnico portoghese presenterà la sesta formazione diversa in sei gare ufficiali, ma ponendo fine agli esperimenti: spazio dal 1' ai big assoluti come Luka Modrić, Adrien Rabiot e Christian Pulisic per supportare il centravanti Gonçalo Ramos.

La nuova difesa a tre: tornano Mario Gila e Matteo Gabbia davanti a Maignan

Rivoluzione a centrocampo: la coppia Musah-Modrić e l'avanzamento di Rabiot

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Ballottaggi sugli esterni e la missione Gonçalo Ramos prima delle Nazionali

Il sistema tattico di riferimento resterà il, ma Rúben Amorim ha deciso di blindare la retroguardia modificando gli interpreti a protezione di Mike Maignan. Accanto all'intoccabile centrale serbo Strahinja Pavlović, si registrerà il rientro dal primo minuto di Mario Gila e di Matteo Gabbia. I due difensori, rimasti ai margini nelle ultime uscite anche a causa di contrattempi fisici, avranno il compito di restituire solidità e coraggio a un reparto apparso troppo fragile e vulnerabile quando gli avversari attaccano in campo aperto.Le novità più significative della probabile formazione rossonera riguarderanno la linea mediana e la batteria dei trequartisti. In cabina di regia si va verso la riproposizione della coppia formata dall'intensità di Yunus Musah e dalla qualità geometrica di Luka Modrić. Per non rinunciare ai muscoli e agli inserimenti di Adrien Rabiot, l'allenatore lusitano valuta l'avanzamento del francese sulla linea dei trequartisti, dove agirà in coppia conper garantire maggiore fisicità e spinta alle spalle dell'unica punta.Sulle corsie esterne del centrocampo a quattro si accendono i dubbi della vigilia, con il portogheseche scalpita per una maglia da titolare a destra al posto di Samuel Chukwueze. Sul versante opposto resta vivo il duello tra Pervis Estupiñán e Davide Bartesaghi, anche se non è esclusa la mossa tattica di equilibrio rappresentata dall'impiego dia tutta fascia a destra. In tal caso Moreira giocherebbe dall'altra parte. In attacco le chiavi rimangono saldamente nelle mani di Gonçalo Ramos: il Milan si attende segnali di riscatto dall'ex PSG prima della sua partenza per gli impegni in Nations League con la Nazionale del Portogallo.