Milan, clamoroso doppio colpo a gennaio? C’è il grande ritorno nel mirino

Continua la stagione del Milan, ma non si fermano le indiscrezioni di calciomercato verso gennaio e verso la prossima estate. Il Diavolo sarebbe ancora interessato a due calciatori più volte accostati ai rossoneri: il primo è quello di Tiago Gabriel. Secondo calciomercato.it il difensore del Lecce potrebbe essere il primo nome per la difesa del Milan, visto che lo Sporting continua a chiedere circa 40 milioni di euro per Gonçalo Inácio.

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Brahim Díaz non sta giocando molto

Presenze: 3

Da titolare: 1

Minuti a partita: 33

Gol: 0

Gol attesi (xG): 0.05

Tiri totali per partita: 0.3

Assist: 0

Assist attesi (xA): 0.08

Tocchi per partita: 21.7

Passaggi accurati (riusciti) per partita: 15.7 (100%)

Palle recuperate a partita: 2.0

Dribbling riusciti a partita: 0.7 (40%)

Duelli totali vinti a partita: 1.3 (44%)

L'impatto del doppio colpo nel Milan di Amorim

E occhio anche alla trequarti: come scrive fichajes.netsarebbe di nuovo nel mirino del Milan in vista della finestra di mercato di gennaio. L'ostacolo principale rimane la posizione del Real Madrid.considera Brahim parte integrante della sua rosa e ha impiegato l'attaccante in diverse posizioni, vedremo se qualcosa potrà cambiare da qui ai prossimi mesi e potrebbe dipendere anche dai minuti in campo per il trequartista.Ecco le suedal sito Sofascore:Non una presenza molto costante nella stagione della squadra di: per il Milan potrebbe essere un colpo molto importante nel 3-4-2-1 di. Brahim Díaz potrebbe giocare sia a destra sia a sinistra nella linea della trequarti e potrebbe aggiungere ulteriore brillantezza e imprevedibilità al gioco molto offensivo dell'allenatore portoghese.

Per quanto riguarda Tiago Gabriel: il portoghese potrebbe essere un'alternativa interessante nel caso in cui il Milan non dovesse chiudere per Gonçalo Inácio. Il classe 2004 ha tutte le caratteristiche necessarie per il tipo di calcio di Amorim: sa impostare dal basso e uscire dalla pressione palla al piede. In più sa essere aggressivo e ha grande esperienza in Serie A. Sembra già pronto per il salto in una big. Vedremo se il Diavolo riuscirà a chiudere questi due colpi durante il mercato invernale.