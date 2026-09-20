Milan, clamoroso doppio colpo a gennaio? C’è il grande ritorno nel mirino

Due clamorosi botti per Ruben Amorim. Il Milan pianifica la doppia mossa tra difesa e trequarti per gennaio: tutti i dettagli e le cifre
Leão sull'addio al Milan: "Ho capito cosa dovevo fare". Poi parla di Amorim | Video
Continua la stagione del Milan, ma non si fermano le indiscrezioni di calciomercato verso gennaio e verso la prossima estate. Il Diavolo sarebbe ancora interessato a due calciatori più volte accostati ai rossoneri: il primo è quello di Tiago Gabriel. Secondo calciomercato.it il difensore del Lecce potrebbe essere il primo nome per la difesa del Milan, visto che lo Sporting continua a chiedere circa 40 milioni di euro per Gonçalo Inácio.
Brahim Díaz non sta giocando moltoEcco le sue statistiche stagionali in campionato dal sito Sofascore:
- Presenze: 3
- Da titolare: 1
- Minuti a partita: 33
- Gol: 0
- Gol attesi (xG): 0.05
- Tiri totali per partita: 0.3
- Assist: 0
- Assist attesi (xA): 0.08
- Tocchi per partita: 21.7
- Passaggi accurati (riusciti) per partita: 15.7 (100%)
- Palle recuperate a partita: 2.0
- Dribbling riusciti a partita: 0.7 (40%)
- Duelli totali vinti a partita: 1.3 (44%)
L'impatto del doppio colpo nel Milan di AmorimNon una presenza molto costante nella stagione della squadra di Mourinho: per il Milan potrebbe essere un colpo molto importante nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Brahim Díaz potrebbe giocare sia a destra sia a sinistra nella linea della trequarti e potrebbe aggiungere ulteriore brillantezza e imprevedibilità al gioco molto offensivo dell'allenatore portoghese.
Per quanto riguarda Tiago Gabriel: il portoghese potrebbe essere un'alternativa interessante nel caso in cui il Milan non dovesse chiudere per Gonçalo Inácio. Il classe 2004 ha tutte le caratteristiche necessarie per il tipo di calcio di Amorim: sa impostare dal basso e uscire dalla pressione palla al piede. In più sa essere aggressivo e ha grande esperienza in Serie A. Sembra già pronto per il salto in una big. Vedremo se il Diavolo riuscirà a chiudere questi due colpi durante il mercato invernale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA