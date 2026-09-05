Milan, la gestione Gonçalo Inácio non si deve ripetere: un errore di mercato da evitare

Gonçalo Inácio sembrava poter essere il colpo finale della campagna di rafforzamento estiva del Milan. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta della sessione per i rossoneri visto che si tratta di un difensore perfetto per il tipo di calcio che vuole giocare Ruben Amorim. Il portoghese è un difensore modernissimo: sa giocare benissimo con il pallone, sa impostare alla grande da dietro e sa tagliare in due il campo con le sue progressioni palla al piede. Probabilmente sarebbe arrivato per giocare al centro del reparto come leader della difesa e avrebbe completato un terzetto ottimo con Gila e Pavlović.

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Il retroscena dell'ultimo giorno di mercato con lo Sporting

La gestione Gerry Cardinale e la lezione per il futuro delle trattative

Come rivelato anche da La Gazzetta dello Sport il Milan ha provato a strapparlo allo Sporting nelle ultime ore di mercato: trattativa saltata per un'assenza di alternative per il club portoghese. Questa mancata operazione di mercato può pesare in questi primi mesi di stagione: si potrà tornare alla carica a gennaio sicuramente, ma per ora Amorim ha dovuto reintegrare Tomori per avere un reparto più profondo e completo.Gerry Cardinale è sceso in campo in modo deciso in questa stagione mettendosi al centro delle decisioni anche per quanto riguarda il mercato. Gli investimenti sono stati fatti e anche pesanti, la voglia di cambiare marcia c'è e si vede. Ma il mancato arrivo di Gonçalo Inácio può essere un esempio chiaro da seguire per il futuro: se si vuole un calciatore forte e che possa cambiare un reparto in maniera sensibile non si corre il rischio di arrivare alle ultime ore di mercato.

La strategia ideale per le prossime sessioni di calciomercato: