Quanto guadagnano i calciatori del Milan? La lista completa degli stipendi da Rabiot e Maignan fino ai nuovi acquisti di Gerry Cardinale
Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM
Il calciomercato estivo è da poco terminato e i rossoneri hanno chiuso colpi importanti: più di 150 milioni di euro investiti per colpi del calibro di Ramos, Gila e Moreira. Poi la presa in prestito oneroso di Omari Hutchinson e la scommessa sul giovane Diawara. Sono partiti anche calciatori molto importanti: Athekame, Fofana, Füllkrug, Giménez, Leão, Nkunku, Odogu e Ricci. Cambio importante quindi anche a livello di stipendi. Le partenze di questi giocatori hanno liberato circa 21 milioni di euro (senza considerare le possibili spartizioni di stipendi nelle varie operazioni in prestito).
Il bilancio del monte ingaggi rossonero e l'impatto dei nuovi acquistiNon sono ancora numeri certi, ma è chiaro che il Milan ha investito tantissimi soldi sul mercato, senza però stravolgere il monte ingaggi: tra uscite e nuove entrate la differenza non è così eccessiva e il club è riuscito a contenere i costi riuscendo comunque a trovare rinforzi in zone del campo cruciali.
Gila ha già dimostrato di essere un pilastro del reparto arretrato e si è sentita la sua assenza quando è uscito dal campo. Ramos ha trovato il suo primo gol con la maglia rossonera e ha dimostrato di essere una prima punta moderna che fa giocare benissimo la squadra. Moreira è un jolly tattico che può giocare in quattro ruoli, mentre Hutchinson è il trequartista mancino tutto dribbling e scatti che serviva nel 3-4-2-1 di Amorim.
La lista dei nuovi stipendi del Milan per la stagione 2026/27Ecco i nuovi stipendi dal sito di DAZN:
- Adrien Rabiot: 5 milioni di euro
- Mike Maignan: 5 milioni di euro
- Mario Gila: 4,5 milioni di euro
- Gonçalo Ramos: 4 milioni di euro
- Christian Pulisic: 4 milioni di euro
- Ruben Loftus-Cheek: 4 milioni di euro
- Samuel Chukwueze: 4 milioni di euro
- Luka Modrić: 3,5 milioni di euro
- Fikayo Tomori: 3,5 milioni di euro
- Alexis Saelemaekers: 3 milioni di euro
- Diego Moreira: 3 milioni di euro
- Ardon Jashari: 2,5 milioni di euro
- Pervis Estupiñán: 2,5 milioni di euro
- Yunus Musah: 2 milioni di euro
- Matteo Gabbia: 1,8 milioni di euro
- Omari Hutchinson: 1,8 milioni di euro
- Koni De Winter: 1,7 milioni di euro
- Strahinja Pavlović: 1,7 milioni di euro
- Francesco Camarda: 0,8 milioni di euro
- Filippo Terracciano: 0,8 milioni di euro
- Pietro Terracciano: 0,8 milioni di euro
- Davide Bartesaghi: 0,6 milioni di euro
- Lorenzo Torriani: 0,2 milioni di euro
- Christian Comotto: 0,1 milioni di euro
- Alphadjo Cisse: Dato non disponibile
- Sankhoun Diawara: Dato non disponibile
- Valeri Ivanov Vladimirov: Dato non disponibile
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