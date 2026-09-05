Il calciomercato estivo è da poco terminato e i rossoneri hanno chiuso colpi importanti: più di 150 milioni di euro investiti per colpi del calibro di Ramos, Gila e Moreira. Poi la presa in prestito oneroso di Omari Hutchinson e la scommessa sul giovane Diawara. Sono partiti anche calciatori molto importanti: Athekame, Fofana, Füllkrug, Giménez, Leão, Nkunku, Odogu e Ricci. Cambio importante quindi anche a livello di stipendi. Le partenze di questi giocatori hanno liberato circa 21 milioni di euro (senza considerare le possibili spartizioni di stipendi nelle varie operazioni in prestito).

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Il bilancio del monte ingaggi rossonero e l'impatto dei nuovi acquisti

Il Milan ha aggiunto però tanti altri giocatori: Alphadjo Cisse, Christian Comotto, Diego Moreira, Filippo Terracciano, Francesco Camarda, Gonçalo Ramos, Mario Gila, Omari Hutchinson, Samuel Chukwueze, Sankhoun Diawara, Valeri Ivanov Vladimirov, Yunus Musah. Il monte ingaggi dovrebbe essere passato dai 57,2 milioni di euro della stagione 2025/26 (fonte Calcio e Finanza) ai 60,8 milioni di euro (fonte DAZN) per la stagione 2026/27.Non sono ancora numeri certi, ma è chiaro che il Milan ha investito tantissimi soldi sul mercato, senza però stravolgere il monte ingaggi: tra uscite e nuove entrate la differenza non è così eccessiva e il club è riuscito a contenere i costi riuscendo comunque a trovare rinforzi in zone del campo cruciali.

Gila ha già dimostrato di essere un pilastro del reparto arretrato e si è sentita la sua assenza quando è uscito dal campo. Ramos ha trovato il suo primo gol con la maglia rossonera e ha dimostrato di essere una prima punta moderna che fa giocare benissimo la squadra. Moreira è un jolly tattico che può giocare in quattro ruoli, mentre Hutchinson è il trequartista mancino tutto dribbling e scatti che serviva nel 3-4-2-1 di Amorim.

La lista dei nuovi stipendi del Milan per la stagione 2026/27

Adrien Rabiot: 5 milioni di euro

5 milioni di euro Mike Maignan: 5 milioni di euro

5 milioni di euro Mario Gila: 4,5 milioni di euro

4,5 milioni di euro Gonçalo Ramos: 4 milioni di euro

4 milioni di euro Christian Pulisic: 4 milioni di euro

4 milioni di euro Ruben Loftus-Cheek: 4 milioni di euro

4 milioni di euro Samuel Chukwueze: 4 milioni di euro

4 milioni di euro Luka Modrić: 3,5 milioni di euro

3,5 milioni di euro Fikayo Tomori: 3,5 milioni di euro

3,5 milioni di euro Alexis Saelemaekers: 3 milioni di euro

3 milioni di euro Diego Moreira: 3 milioni di euro

3 milioni di euro Ardon Jashari: 2,5 milioni di euro

2,5 milioni di euro Pervis Estupiñán: 2,5 milioni di euro

2,5 milioni di euro Yunus Musah: 2 milioni di euro

2 milioni di euro Matteo Gabbia: 1,8 milioni di euro

1,8 milioni di euro Omari Hutchinson: 1,8 milioni di euro

1,8 milioni di euro Koni De Winter: 1,7 milioni di euro

1,7 milioni di euro Strahinja Pavlović: 1,7 milioni di euro

1,7 milioni di euro Francesco Camarda: 0,8 milioni di euro

0,8 milioni di euro Filippo Terracciano: 0,8 milioni di euro

0,8 milioni di euro Pietro Terracciano: 0,8 milioni di euro

0,8 milioni di euro Davide Bartesaghi: 0,6 milioni di euro

0,6 milioni di euro Lorenzo Torriani: 0,2 milioni di euro

0,2 milioni di euro Christian Comotto: 0,1 milioni di euro

0,1 milioni di euro Alphadjo Cisse: Dato non disponibile

Dato non disponibile Sankhoun Diawara: Dato non disponibile

Dato non disponibile Valeri Ivanov Vladimirov: Dato non disponibile

Ecco i nuovi stipendi dal sito di DAZN: