Juventus-Milan, sfida anche sul mercato: chi si è mosso meglio?

Domenica 6 settembre, alle ore 20:45, i riflettori dell'Allianz Stadium di Torino si accenderanno su Juventus-Milan, match valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Si tratta del primo scontro diretto per i rossoneri di Ruben Amorim, chiamati a vincere per restare in vetta alla classifica a punteggio pieno. A provare a complicare i piani del Diavolo sarà Luciano Spalletti, pronto a tutto per fare bella figura davanti ai propri tifosi. Ecco tutte le informazioni utili sulla partita: dalle probabili formazioni a dove vederla in TV.

Il momento delle due squadre

Ilarriva alla gara dopo lerispettivamente per 2-1 e 2-0. Amorim dovrà fare a meno di, alle prese con un problema alla caviglia. Tutti gli altri elementi della rosa saranno a disposizione del tecnico portoghese, compreso l'ultimo acquisto della sessione estiva:

Anche la Juventus ha conquistato 6 punti nelle prime due uscite di campionato: i bianconeri si sono imposti per 1-0 sul Frosinone e 2-0 sul Parma. Sette indisponibili per Spalletti: Cabal, Cambiaso, Sarr, McKennie, Thuram, Yildiz ed Ekhator.

Juventus-Milan, le probabili formazioni

Queste le possibili scelte diper

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cisse, Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

Dove vederla in TV

La sfida trasarà trasmessa in esclusiva sui canali di. Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita scaricando l'app ufficiale sulla propria Smart TV, su smartphone o su PC. Per i clienti 'DAZN' con un abbonamento attivo anche a 'Sky' sarà possibile vedere il match anche sul