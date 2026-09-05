I cambiamenti all’interno della dirigenza del Milan non sono finiti. La linea interna adottata da Gerry Cardinale rappresenta soltanto una scelta provvisoria per traghettare la società nei prossimi mesi: ecco qual è il vero piano della proprietà.

Milan, nuova svolta in dirigenza

La dirigenza attuale

Gerry Cardinale: proprietario e responsabile operativo

proprietario e responsabile operativo Ruben Amorim: allenatore

allenatore Massimo Calvelli: amministratore delegato

amministratore delegato Hendrik Almstadt: director of player trading

director of player trading Bobby Gardiner: director of football intelligence

director of football intelligence David Castelblanco: partner RedBird

partner RedBird Zlatan Ibrahimovic: consulente esterno

I casting di Cardinale e Calvelli

Torna di moda Krösche

Secondo quanto raccolto dalla redazione di, i cambiamenti all'interno dei quadri dirigenziali rossoneri potrebbero non limitarsi a quelli degli scorsi mesi. Dopo il licenziamento in massa di Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, ilha optato per unaformata da figure già presenti nel vecchio organigramma. Una soluzione che dovrebbe essere temporanea, in attesa di nuovi innesti attesi tra gennaio e giugno.L'attuale assetto societario delpoggia su un comitato composto da sette figure chiave:Prima di procedere con una linea di continuità interna,avevano sondato diversi profili in giro per l'Europa. Dapassando perUn numero notevole di casting, che dimostrano come l'idea iniziale fosse quella di inserire almeno una nuova figura all'interno dell'organigramma. E ora c'è uno di questi nomi che potrebbe tornare di moda.Stando a quanto riferito dalla 'BILD', l'Eintracht Francoforte non sarebbe soddisfatto della campagna acquisti condotta dae starebbe valutando una risoluzione contrattuale. A giugno, ilaveva raggiunto un accordo totale con il dirigente 46enne, ma il club tedesco ha fatto muro bloccandone l'approdo in Italia. Non è da escludere un ritorno di fiamma della società rossonera tra gennaio e giugno, anche se il nome dinon è l'unico presente sulla short-list di