La dirigenza del Milan potrebbe subire una nuova rivoluzione nel prossimo futuro: ecco quali sono le vere intenzioni di Gerry Cardinale
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I cambiamenti all’interno della dirigenza del Milan non sono finiti. La linea interna adottata da Gerry Cardinale rappresenta soltanto una scelta provvisoria per traghettare la società nei prossimi mesi: ecco qual è il vero piano della proprietà.
Milan, nuova svolta in dirigenzaSecondo quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan, i cambiamenti all'interno dei quadri dirigenziali rossoneri potrebbero non limitarsi a quelli degli scorsi mesi. Dopo il licenziamento in massa di Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, il Milan ha optato per una dirigenza interna, formata da figure già presenti nel vecchio organigramma. Una soluzione che dovrebbe essere temporanea, in attesa di nuovi innesti attesi tra gennaio e giugno.
La dirigenza attualeL'attuale assetto societario del Milan poggia su un comitato composto da sette figure chiave:
- Gerry Cardinale: proprietario e responsabile operativo
- Ruben Amorim: allenatore
- Massimo Calvelli: amministratore delegato
- Hendrik Almstadt: director of player trading
- Bobby Gardiner: director of football intelligence
- David Castelblanco: partner RedBird
- Zlatan Ibrahimovic: consulente esterno
I casting di Cardinale e CalvelliPrima di procedere con una linea di continuità interna, Cardinale e Massimo Calvelli avevano sondato diversi profili in giro per l'Europa. Da Ralf Rangnick a Markus Krosche, passando per Ramon Planes e Txiki Beguiristain. Un numero notevole di casting, che dimostrano come l'idea iniziale fosse quella di inserire almeno una nuova figura all'interno dell'organigramma. E ora c'è uno di questi nomi che potrebbe tornare di moda.
Torna di moda KröscheStando a quanto riferito dalla 'BILD', l'Eintracht Francoforte non sarebbe soddisfatto della campagna acquisti condotta da Krösche e starebbe valutando una risoluzione contrattuale. A giugno, il Milan aveva raggiunto un accordo totale con il dirigente 46enne, ma il club tedesco ha fatto muro bloccandone l'approdo in Italia. Non è da escludere un ritorno di fiamma della società rossonera tra gennaio e giugno, anche se il nome di Krösche non è l'unico presente sulla short-list di Cardinale.
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