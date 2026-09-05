Cardinale sarà a Torino: sempre più al centro del Milan. Altra mossa in arrivo

Gerry Cardinale è stato sempre più presente: oramai è al centro di ogni scelta del Milan, a partire dal mercato e lo sta dimostrando con i fatti. Era presente allo stadio per Torino-Milan e Milan-Venezia e dovrebbe esserci anche per Juventus-Milan di domenica sera.

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Gerry Cardinale cerca casa a Milano per stare vicino al club

Il nuovo ruolo nel calciomercato e la totale sintonia con Ruben Amorim

Come scrive Il Corriere dello Sport, il numero uno di RedBird è alla ricerca di una casa da acquistare a Milano, dopo aver soggiornato a più riprese in un albergo del centro. Questo per stare ancora di più vicino alla squadra e a Milanello. In estate Cardinale ha soggiornato più volte in Costa Azzurra, proprio con l’obiettivo di essere presente alle riunioni di mercato. Il numero uno rossonero è atteso anche oggi al fianco della squadra prima di partire per Torino.Come detto Cardinale ha voluto cambiare passo a partire da questa stagione: il proprietario rossonero è stato presentissimo a Milanello fin dal giorno del raduno ed è stato al fianco della squadra per tutte le partite fino a questo momento giocate. Vuole essere al centro del progetto e diventare un nuovo faro per il Milan:

Un cambio di marcia importante dopo l'ennesima stagione finita con una tremenda delusione.

I punti chiave del nuovo corso targato RedBird:

Presenza costante sul campo: dal giorno del raduno estivo alle trasferte di campionato, la proprietà non lascia mai sola la squadra.

dal giorno del raduno estivo alle trasferte di campionato, la proprietà non lascia mai sola la squadra. Pieno supporto al tecnico: ogni mossa strategica nasce da una stretta e continua condivisione di obiettivi con Ruben Amorim.

Vedremo se questo nuovo Cardinale avrà un impatto positivo non solo sul mercato, ma anche sul campo con il Diavolo che avrà il primo big match domenica contro la Juventus.