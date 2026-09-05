Milan, equilibri cercasi in difesa: e se la soluzione fosse Tomori titolare? La provocazione

La difesa del Milan è ancora un reparto che dovrà trovare i suoi equilibri precisi. Chiaro che sono passate appena due partite con un nuovo allenatore e un modo completamente diverso di giocare rispetto al blocco basso e stretto portato avanti da Massimiliano Allegri.

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Le certezze di Ruben Amorim: la coppia Gila-Pavlović

Il buco al centro della difesa: il ballottaggio Gabbia-De Winter

Due sembrano i difensori sicuri del posto con Ruben Amorim: Mario Gila e Strahinja Pavlović. Questo perché sono due calciatori molto aggressivi e dinamici, bravi anche a uscire dalla pressione palla al piede. Qualità che servono assolutamente per ilIl dibattito si apre sul centrale del reparto a tre: non è arrivato il colpo tanto atteso dal mercato e al momento quel ruolo se lo giocano Matteo Gabbia (ai box per il fastidio alla caviglia) e Koni De Winter. Due difensori di buon livello che però non sembrano avere il passo veloce e le abilità di impostazione dal basso cercate da Amorim.

Ecco i limiti attuali riscontrati nel ruolo di centrale:

Mancanza di passo veloce: sia Gabbia sia De Winter faticano a coprire il campo aperto alle spalle quando la squadra gioca con il baricentro alto.

sia Gabbia sia De Winter faticano a coprire il campo aperto alle spalle quando la squadra gioca con il baricentro alto. Abilità di impostazione: le caratteristiche tecniche dei due centrali non si sposano al meglio con la costruzione fluida richiesta dal tecnico portoghese.

La provocazione tattica: Mario Gila regista arretrato e il rilancio di Tomori

E allora da qui nasce una piccola provocazione chiamiamola così: Tomori titolare come braccetto di destra e Mario Gila al centro della difesa. Chiaro che il difensore spagnolo sarebbe adattato in quel ruolo, ma è altrettanto chiaro chePotrebbe essere il difensore più adatto per guidare tutto il reparto dal centro della difesa.

A quel punto Tomori potrebbe tornare titolare a destra: l'inglese è carente per quanto riguarda l'impostazione dal basso, ma è sicuramente dotato di un'ottima velocità di base e di una buona capacità di lettura, almeno quando è concentrato. Questa potrebbe essere la soluzione migliore almeno fino al mercato di gennaio, quando il Milan potrebbe di nuovo intervenire sul mercato alla ricerca del leader del reparto arretrato di Amorim.