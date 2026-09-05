Milan, la rivelazione di Ceccarini: tre nomi nel mirino per la difesa di Amorim a gennaio

Il Milan cerca un difensore centrale per gennaio: l'analisi di Ceccarini sulle mosse di mercato per coprire i limiti di Gabbia e valorizzare Mario Gila
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Il calciomercato estivo è appena finito, ma le voci continuano anche sul Milan: i rossoneri hanno chiuso la sessione senza il colpo finale in difesa. Un acquisto che potrebbe essere 'spostato' a gennaio. La pensa così il giornalista Niccolò Ceccarini che ne parla in un suo pezzo per Tuttomercatoweb.
Il retroscena di Niccolò Ceccarini e i tre nomi caldi per la difesa
"In realtà l’idea era quella di affiancare a Gila un elemento nuovo. Il Milan ha cercato di prendere Tiago Gabriel dal Lecce ma l’operazione non è andata a buon fine. Il difensore giallorosso viene considerato un ottimo prospetto. A breve rinnoverà con la società salentina ma non è da escludere che possa esserci un altro tentativo a gennaio alla riapertura del mercato. Da tenere sempre presenti anche i nomi di Gonçalo Inácio dello Sporting e Scalvini dell’Atalanta".
Al Milan serve ancora un centrale di difesa che possa guidare il reparto: De Winter e Gabbia hanno caratteristiche interessanti, ma non hanno il passo e non sono ancora in grado di impostare bene dal basso. I due portoghesi e anche Scalvini potrebbero essere delle soluzioni interessanti con il Milan che potrebbe ancora investire pesantemente nel reparto.
I motivi del reintegro di Tomori e l'investimento record per Mario GilaNon è un caso che Tomori sia stato reintegrato: al Diavolo mancava un altro difensore veloce alle spalle di Gila. Il fastidio alla caviglia di Gabbia ha poi accelerato questa scelta.
L'identikit del difensore cercato sul mercato:
- Velocità e letture preventive: serve un centrale che possa giocare alto e in anticipo sugli attaccanti avversari per proteggere il baricentro alto della squadra.
- Regia arretrata: continua a mancare quel profilo che possa guidare il possesso palla con qualità, superando la pressione avversaria.
Il club ha investito 30 milioni di euro per Mario Gila, ma lo spagnolo è l'unico difensore che ha tutte le qualità e le caratteristiche che servono per il calcio molto offensivo e veloce come quello di Ruben Amorim. Fino a gennaio servirà che Amorim riesca a giocare al meglio con gli elementi a sua disposizione.
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