La finestra estiva si è appena conclusa, ma il Milan è già al lavoro in vista della sessione invernale di mercato. Il nome che potrebbe tornare di moda in orbita rossonera è quello di Endrick, attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid. Si tratta di un profilo particolarmente apprezzato dal proprietario Gerry Cardinale, che punta a sfruttare un canale preferenziale con i 'Blancos' per portare a Milano il classe 2006.

Il retroscena dell'estate

Calciomercato Milan, arriva Endrick a gennaio?

Dove potrebbe giocare Endrick nel Milan di Amorim

Nel corso della sessione estiva di calciomercato,si era mosso in prima persona per provare ad acquistare. Il patron delaveva incassato il sì di, ma, che crede nelle qualità del ragazzo, ha bloccato tutto. Ancora nessuna presenza nella stagione 2026/2027 per il brasiliano, ancora alle prese con alcuni problemi fisici.Stando a quanto riportato da 'Calciomercato.com', ilsarebbe pronto ad effettuare unTanto dipenderà dai piani di Mourinho, ma Ruben Amorim e Cardinale sembrano convinti di poter arrivare al classe 2006 già nella prossima finestra invernale. Resta da trovare un'intesa sulla formula: ildifficilmente rinuncerà al controllo del cartellino, mentre il club rossonero punta a strappare unNel 3-4-2-1 di Amorim,potrebbe occupare più di una posizione. In caso di approdo al, il brasiliano diventerebbe lanel ruolo di centravanti, facendo scivolare indietro nelle gerarchie Francesco Camarda. Le caratteristiche del brasiliano, dotato di buon dribbling e ottima tecnica di base, gli permettono di essere impiegato anchedel tecnico portoghese. Mancino naturale, il classe 2006 potrebbe partire dalper convergere verso il centro del campo e calciare in porta o servire i compagni.