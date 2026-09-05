Il primo obiettivo del Milan per il mercato di gennaio potrebbe essere Endrick del Real Madrid: Gerry Cardinale ha un piano per convincere Florentino Perez
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La finestra estiva si è appena conclusa, ma il Milan è già al lavoro in vista della sessione invernale di mercato. Il nome che potrebbe tornare di moda in orbita rossonera è quello di Endrick, attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid. Si tratta di un profilo particolarmente apprezzato dal proprietario Gerry Cardinale, che punta a sfruttare un canale preferenziale con i 'Blancos' per portare a Milano il classe 2006.
Il retroscena dell'estateNel corso della sessione estiva di calciomercato, Cardinale si era mosso in prima persona per provare ad acquistare Endrick. Il patron del Milan aveva incassato il sì di Florentino Perez, ma José Mourinho, che crede nelle qualità del ragazzo, ha bloccato tutto. Ancora nessuna presenza nella stagione 2026/2027 per il brasiliano, ancora alle prese con alcuni problemi fisici.
Calciomercato Milan, arriva Endrick a gennaio?Stando a quanto riportato da 'Calciomercato.com', il Milan sarebbe pronto ad effettuare un nuovo tentativo per Endrick a gennaio. Tanto dipenderà dai piani di Mourinho, ma Ruben Amorim e Cardinale sembrano convinti di poter arrivare al classe 2006 già nella prossima finestra invernale. Resta da trovare un'intesa sulla formula: il Real Madrid difficilmente rinuncerà al controllo del cartellino, mentre il club rossonero punta a strappare un prestito con diritto di riscatto.
Dove potrebbe giocare Endrick nel Milan di AmorimNel 3-4-2-1 di Amorim, Endrick potrebbe occupare più di una posizione. In caso di approdo al Milan, il brasiliano diventerebbe la prima alternativa a Gonçalo Ramos nel ruolo di centravanti, facendo scivolare indietro nelle gerarchie Francesco Camarda. Le caratteristiche del brasiliano, dotato di buon dribbling e ottima tecnica di base, gli permettono di essere impiegato anche nei due sottopunta del tecnico portoghese. Mancino naturale, il classe 2006 potrebbe partire dal centrodestra per convergere verso il centro del campo e calciare in porta o servire i compagni.
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