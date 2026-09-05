Le Top News di oggi sul Milan: i cambiamenti in dirigenza, il colpo Endrick a gennaio e le parole di Ruben Amorim in conferenza stampa in vista della Juventus
Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM
Giornata piena di notizie in casa Milan, alla vigilia di uno scontro diretto importante sul campo della Juventus. Come raccolto da PianetaMilan, i quadri societari di Via Aldo Rossi potrebbero cambiare rapidamente nel corso dei prossimi mesi, portando all'ingresso di un nuovo dirigente. Intanto, si ragiona già in vista del mercato di gennaio, con Gerry Cardinale che sta lavorando in prima persona per una stella del Real Madrid. Da Milanello, Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro i bianconeri.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Milan, la conferenza stampa di AmorimNel pomeriggio, al centro sportivo di Milanello, è andata in scena la conferenza stampa di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese si è presentato davanti ai giornalisti per analizzare i possibili temi di Juventus-Milan, match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Tanti temi trattati dall'allenatore rossonero: dagli indizi di formazione alla risposta a Chritian Chivu. Rivivi qui tutta la conferenza stampa di Ruben Amorim
Le ultime in vista di Juventus-MilanDomenica 6 settembre, alle ore 20:45, i riflettori dell'Allianz Stadium di Torino si accenderanno su Juventus-Milan, match valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Si tratta del primo scontro diretto per i rossoneri di Ruben Amorim, chiamati a vincere per restare in vetta alla classifica a punteggio pieno. A provare a complicare i piani del Diavolo sarà Luciano Spalletti, pronto a tutto per fare bella figura davanti ai propri tifosi. Ecco le probabili formazioni delle due squadre:
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cisse, Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.
Svolta in dirigenzaCome raccolto dalla redazione di PianetaMilan, nei prossimi mesi potrebbero esserci dei cambiamenti in dirigenza. La soluzione interna adottata da Gerry Cardinale è soltanto un tamponamento momentaneo, in attesa di inserire un dirigente esperto alla guida dell'area tecnica. Un nome che potrebbe tornare di moda è quello di Markus Krösche, che aveva già raggiunto un accordo con il Milan in estate prima di essere bloccato dall'Eintracht Francoforte.
Stando a quanto riferito dalla 'BILD', l'Eintracht Francoforte non sarebbe soddisfatto della campagna acquisti condotta da Krösche e starebbe valutando una risoluzione contrattuale. Non si tratta dell'unico nome sulla short-list di Cardinale, che ha in mente anche altri profili per rimpolpare la dirigenza. A vedere i propri ruoli ridimensionati potrebbe essere Hendrik Almstadt. L'attuale Director of Player Trading perderebbe parte dei poteri sul mercato con l'arrivo di una figura che potrebbe assumere uno di questi tre ruoli:
- Direttore tecnico
- Direttore sportivo
- Head of football
In ogni caso, la scelta dovrebbe ricadere su un profilo dall'estero. Quasi nessuno dei dirigenti sondati in estate da Gerry Cardinale e Massimo Calvelli era italiano, fatta eccezione per il solo Domenico Teti, mai davvero vicino ad approdare al Milan. L'attuale direttore sportivo della Roma Tony D'Amico, invece, era una scelta dell'allora ad Giorgio Furlani.
Colpo dal Real Madrid a gennaioStando a quanto riportato da 'Calciomercato.com', il Milan sarebbe pronto ad effettuare un nuovo tentativo per Endrick a gennaio. Tanto dipenderà dai piani di Mourinho, ma Ruben Amorim e Cardinale sembrano convinti di poter arrivare al classe 2006 già nella prossima finestra invernale. Resta da trovare un'intesa sulla formula: il Real Madrid difficilmente rinuncerà al controllo del cartellino, mentre il club rossonero punta a strappare un prestito con diritto di riscatto.
Nel corso della sessione estiva di calciomercato, Cardinale si era mosso in prima persona per provare ad acquistare Endrick. Il patron del Milan aveva incassato il sì di Florentino Perez, ma José Mourinho, che crede nelle qualità del ragazzo, ha bloccato tutto. Ancora nessuna presenza nella stagione 2026/2027 per il brasiliano, ancora alle prese con alcuni problemi fisici.
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