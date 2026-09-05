Giornata piena di notizie in casa Milan, alla vigilia di uno scontro diretto importante sul campo della Juventus. Come raccolto da PianetaMilan, i quadri societari di Via Aldo Rossi potrebbero cambiare rapidamente nel corso dei prossimi mesi, portando all'ingresso di un nuovo dirigente. Intanto, si ragiona già in vista del mercato di gennaio, con Gerry Cardinale che sta lavorando in prima persona per una stella del Real Madrid. Da Milanello, Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro i bianconeri.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, la conferenza stampa di Amorim

Le ultime in vista di Juventus-Milan

Nel pomeriggio, al centro sportivo di Milanello, è andata in scena. Il tecnico portoghese si è presentato davanti ai giornalisti per analizzare i possibili temi dimatch valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Tanti temi trattati dall'allenatore rossonero: dagli indizi di formazione alla risposta a Chritian Chivu. Rivivi qui tutta la conferenza stampa di Ruben Amorim Domenica 6 settembre, alle ore 20:45, i riflettori dell'Allianz Stadium di Torino si accenderanno su, match valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Si tratta del primo scontro diretto per i rossoneri di, chiamati a vincere per restare in vetta alla classifica a punteggio pieno. A provare a complicare i piani del Diavolo sarà, pronto a tutto per fare bella figura davanti ai propri tifosi.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cisse, Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

Svolta in dirigenza

Come raccolto dalla redazione di, nei prossimi mesi potrebbero esserci deiLa soluzione interna adottata daè soltanto un tamponamento momentaneo, in attesa di inserire un dirigente esperto alla guida dell'area tecnica. Un nome che potrebbe tornare di moda è quello diche aveva già raggiunto un accordo con ilin estate prima di essere bloccato dall'Eintracht Francoforte.

Stando a quanto riferito dalla 'BILD', l'Eintracht Francoforte non sarebbe soddisfatto della campagna acquisti condotta da Krösche e starebbe valutando una risoluzione contrattuale. Non si tratta dell'unico nome sulla short-list di Cardinale, che ha in mente anche altri profili per rimpolpare la dirigenza. A vedere i propri ruoli ridimensionati potrebbe essere Hendrik Almstadt. L'attuale Director of Player Trading perderebbe parte dei poteri sul mercato con l'arrivo di una figura che potrebbe assumere uno di questi tre ruoli:

Direttore tecnico

Direttore sportivo

Head of football

In ogni caso, la scelta dovrebbe ricadere su un profilo dall'estero. Quasi nessuno dei dirigenti sondati in estate da Gerry Cardinale e Massimo Calvelli era italiano, fatta eccezione per il solo Domenico Teti, mai davvero vicino ad approdare al Milan. L'attuale direttore sportivo della Roma Tony D'Amico, invece, era una scelta dell'allora ad Giorgio Furlani.

Colpo dal Real Madrid a gennaio

Stando a quanto riportato da 'Calciomercato.com', ilsarebbe pronto ad effettuare unTanto dipenderà dai piani di Mourinho, ma Ruben Amorim e Cardinale sembrano convinti di poter arrivare al classe 2006 già nella prossima finestra invernale. Resta da trovare un'intesa sulla formula: ildifficilmente rinuncerà al controllo del cartellino, mentre il club rossonero punta a strappare un

Nel corso della sessione estiva di calciomercato, Cardinale si era mosso in prima persona per provare ad acquistare Endrick. Il patron del Milan aveva incassato il sì di Florentino Perez, ma José Mourinho, che crede nelle qualità del ragazzo, ha bloccato tutto. Ancora nessuna presenza nella stagione 2026/2027 per il brasiliano, ancora alle prese con alcuni problemi fisici.