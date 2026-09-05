Nel pomeriggio è andata in scena la conferenza stampa di Ruben Amorim, intervenuto dal centro sportivo di Milanello alla vigilia del match contro la Juventus. Tra le varie domande dei giornalisti presenti in sala stampa, c'è anche chi si è voluto soffermare sulle recenti dichiarazioni del tecnico nerazzurro Christian Chivu. Non è tardata ad arrivare la risposta dell'allenatore del Milan.

Ma cosa aveva detto Chivu?

"Che significa scontri diretti? Quelli contro le prime 4 in classifica o le partite di tradizione? Perché Milan e Juventus sono finite tanto indietro l'anno scorso, quindi che scontro diretto è? Chiedo per capire. Juve e Milan sono scontri diretti? Allora parliamo di tradizione, altrimenti anche il Como è uno scontro diretto".

Milan, Amorim risponde a Chivu

"Cosa rispondo a Chivu che dice che Juventus-Milan non è una sfida Scudetto? Niente, penso solo alla mia partita. Se vinceremo saremo in testa, probabilmente con altre. Io penso solo alla mia squadra e c'è tanto lavoro da fare".

Nella conferenza stampa in vista dile parole disugli scontri diretti hanno sollevato un'ondata di polemiche. Il tecnico dell'Inter ha spiegato come i match contronon possano essere considerati 'scontri diretti', visto il piazzamento di entrambe le squadre nella stagione 2025/2026:ha risposto così ad uno dei giornalisti che ha provato a fargli commentare le parole del collega:

Le dichiarazioni del tecnico portoghese dimostrano come le parole di Chivu non abbiano in alcun modo impattato lo spogliatoio rossonero, pienamente concentrato sul match contro la Juventus, in programma sabato alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.