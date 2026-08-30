E se il colpo più importante fosse Gila? Subito al centro del Milan e prestazioni super

Milan-Venezia 2-0, seconda vittoria in due partite di Serie A per il Diavolo guidato da Ruben Amorim. Chi ha spiccato in queste prime due gare è senza dubbio Mario Gila.

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Ecco le sue statistiche (dal sito Sofascore) contro la squadra veneta:

Contributi difensivi totali: 5

5 Contrasti (vinti): 1 (0)

1 (0) Intercettazioni: 0

0 Spazzate: 3

3 Tiri bloccati: 1

1 Palloni recuperati: 5

5 Duelli a terra (vinti): 1 (1)

1 (1) Duelli aerei (vinti): 2 (0)

2 (0) Dribbling subiti: 0

0 Passaggi riusciti: 54/59 (92%)

54/59 (92%) Tocchi: 65

L'impatto di Mario Gila nel mondo rossonero

Mario Gila è stato un grandissimo colpo per il Milan, forse ancora oggi troppo sottovalutato. Non sarebbe certo una sorpresa se, a fine della stagione, il difensore spagnolo si rivelasse come l'acquisto più importante di questa sessione di calciomercato.

Già si sapeva che Gila fosse uno dei centrali più forti della Serie A, ma un conto è vederlo con la Lazio e nel contesto biancoceleste, un altro è vedere quanto si sia ambientato subito con il mondo rossonero. Gila sembra essere nato con la maglia del Milan addosso: lo si vede in campo. Tanta grinta, voglia e corsa.

Le spaccate palla al piede e il valore del cartellino

Dal punto di vista tattico Gila è un difensore completamente diverso rispetto agli altri presenti in rosa per il Milan e si vede. Sempre pulito, veloce, perfetto nell'uno contro uno, nella conduzione palla al piede e nell'impostazione dal basso. In più, quelle sue corse fino alla trequarti avversaria spaccano le difese e 'gasano' i tifosi.

È già chiaro che Gila sia stato un colpo davvero importantissimo per il nuovo Milan di Amorim: pagato 30 milioni di euro alla Lazio, già oggi potrebbe valere di più. Se il Diavolo dovesse riuscire a curare ancora di più la fase difensiva, correggendo alcune delle carenze viste in queste prime due partite, l'influenza del difensore spagnolo potrebbe diventare sempre maggiore.