Mario Gila, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Venezia, sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Si comincia a sentire subito l'emozione. Ti prepari con la testa per la prima di campionato, davanti ad una tifoseria incredibile, in uno degli stadi più belli d'Europa. Abbiamo subito e sofferto la perdita di Baresi, sarà una serata speciale. Vediamo la sua maglia sul campo ... Dovremo dare il massimo davanti ai nostri tifosi, per onorare la figura di Baresi, dovremo fare il massimo per vincere la partita per il nostro campionato".