Juventus-Milan, probabili formazioni: Amorim lancia finalmente Moreira? Le ultime novità

Juventus-Milan, domenica sera le due squadre si affronteranno per la gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2026-27. Entrambe arrivano a punteggio pieno con due vittorie su due: per questo sarà interessante vedere a che punto sono le due rose con il primo big match stagionale per entrambe. Ecco le ultime sulle probabili formazioni da Tuttosport.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le ultime sulle scelte di Luciano Spalletti per i bianconeri

Luciano Spalletti dovrà fare a meno di due pezzi importanti come Yildiz e Thuram, entrambi operati ed entrambi fuori per mesi. Ieri Cambiaso e McKennie hanno continuato a lavorare a parte: il primo per l’infortunio alla caviglia destra, il secondo per un problema muscolare ancora da smaltire. C'è il rischio che possano saltare la sfida contro il Milan. Lavoro differenziato anche per il nuovo acquisto Pape Matar Sarr, mentre Zhegrova e Woltemade si sono allenati con il gruppo.

Ecco i giocatori scelti per i bianconeri:

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Francisco Conceição, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani.

I dubbi e i titolari di Ruben Amorim per la mediana e l'attacco rossonero

Per il Milan l'unico indisponibile resta Matteo Gabbia che sta smaltendo ancora un fastidio alla caviglia. È tornato in gruppo Tomori, ma la difesa titolare dovrebbe essere composta da Gila, De Winter e Pavlović. A destra pronto Chukwueze con Bartesaghi o Estupiñán a sinistra. Diego Moreira dovrebbe partire ancora dalla panchina, ma dovrebbe comunque esordire. Gonçalo Ramos in attacco, mentre la coppia formata da Musah e Modrić è quella favorita in questo momento per la mediana con Rabiot e Cisse dietro l'unica punta. Pronto a entrare anche Pulisic, ormai pienamente recuperato.

I rossoneri dovrebbero quindi scendere in campo con questo schieramento:

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Musah, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Gonçalo Ramos.

L'analisi tattica e l'attesa per l'esordio di Diego Moreira

Sarà davvero estremamente interessante vedere come si approccerà il Milan a questa partita:Stessa filosofia seguita da Spalletti. Vedremo un Diavolo più difensivo e meno aggressivo proprio per adeguarsi ai bianconeri? Oppure avremo un Milan alto e dal pressing feroce?

Resta tanta attesa anche per Moreira: l'esterno non ha ancora giocato con il Milan e sembra destinato a entrare in campo dalla panchina contro la Juventus. Il belga può giocare sia esterno di centrocampo sia dietro la punta e può farlo su entrambi i lati. Vedremo se sarà un'arma decisiva a gara in corso.