Le ultime dalla Continassa verso il Milan: Woltemade si allena con la squadra, mentre va verso il 'recupero' Zhegrova. Ancora personalizzato per...
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La Juventus, così come il Milan di Amorim, continua la preparazione in vista del big match di domenica contro i rossoneri, continuando monitorare la situazioni diverse pedine della rosa, ma ci sono ancora molti dubbi da risolvere per Luciano Spalletti.
Juventus-Milan, il report dell'allenamento odiernoAndrea Cambiaso, difensore classe 2000, ha continuato a proseguire il personalizzato a causa della distorsione alla caviglia rimediata nei giorni scorsi, rimanendo in forte dubbio per la sfida contro il Diavolo. Programma differente anche per McKennie, ancora alle prese con un affaticamento muscolare.
Il centrocampista americano resta in dubbio, ma potrebbe partire dalla panchina se le condizioni, nei prossimi gironi, migliorano. Stessa minestra per Pape Matar Sarr, che sta ancora lottando per recuperare l'acciacco accusato prima dell'arrivo in bianconero.
Arrivano, però, anche delle notizie positive per Spalletti. Edon Zhegrova è tornato ad allenarsi regolarmente con la squadra dopo i problemi muscolari dei giorni scorsi. Il calciatore, però, rimane comunque 'sul mercato'. La novità più interessante riguarda il ritorno di Nick Woltemade.
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