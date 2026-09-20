Il mondo del calcio ha perso un'altra leggenda: Sandro Mazzola ci ha lasciato lo scorso 19 settembre, dopo una carriera straordinaria.

Il palmarès della leggenda nerazzurra

1962-1963: Campionato italiano (Inter).

Campionato italiano (Inter). 1963-1964: Coppa dei Campioni (Inter).

Coppa dei Campioni (Inter). 1964: Coppa Intercontinentale (Inter).

Coppa Intercontinentale (Inter). 1964-1965: Campionato italiano (Inter).

Campionato italiano (Inter). 1964-1965: Coppa dei Campioni (Inter).

Coppa dei Campioni (Inter). 1965: Coppa Intercontinentale (Inter).

Coppa Intercontinentale (Inter). 1965-1966: Campionato italiano (Inter).

Campionato italiano (Inter). 1968: Campionato d'Europa (Italia).

Campionato d'Europa (Italia). 1970-1971: Campionato italiano (Inter).

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

L'omaggio del grande rivale rossonero

"Un grandissimo giocatore, un campione e un amico. Eravamo divisi solo dal derby. Era giusto così: io Milan, lui Inter. Abbiamo vinto tanto, lui da una parte, io dall’altra. Coppe, scudetti, trofei, classifiche dei cannonieri. Era la nostra Milano".

A ricordare l'ex centrocampista è stato l'ex centrocampista del Milan Gianni Rivera con una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Questo il ricordo di Rivera per un avversario che è stato anche un compagno e un amico in una città divisa in due. L'ex rossonero ricorda anche il primo derby di Milano tra loro due:

"Sì. E sa perché? Perché Sandro al suo esordio in un Milan-Inter segna subito. Pochi secondi, hanno poi scritto 13. Comunque il primo minuto, scambio in velocità con Corso. Per fortuna poi ha segnato Dino Sani e abbiamo fatto uno a uno".

Stiamo parlando del 1963 e fu un anno importantissimo per tutti e due:

"Per me e per lui. Io ho vinto la Coppa dei Campioni, Sandro lo scudetto. Quell’anno abbiamo giocato la prima partita in Nazionale assieme. Bellissima a San Siro, contro il Brasile".

La verità sul dualismo e la staffetta in Nazionale

"Il dualismo è stato, diciamolo, un po’ gonfiato. Una manciata di pepe sulla rivalità calcistica, ha fatto gioco un po’ a tutti. Anche a noi".

Si è parlato spesso del. L'ex Milan ne parla così:

Rivera ha parlato anche delle staffette in Nazionale durante Messico 70:

"Avevamo sempre giocato insieme, non l'ho mai capita".

Tutti i titoli vinti da Gianni Rivera