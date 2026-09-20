L'intervista a Gianni Rivera dopo la scomparsa di Sandro Mazzola: dal primo storico derby di Milano alla staffetta di Messico 70 e il palmarès completo
Cosa frena il Milan? Dalla gestione di Amorim a un dubbio su Ramos
Il mondo del calcio ha perso un'altra leggenda: Sandro Mazzola ci ha lasciato lo scorso 19 settembre, dopo una carriera straordinaria.
Il palmarès della leggenda nerazzurra
- 1962-1963: Campionato italiano (Inter).
- 1963-1964: Coppa dei Campioni (Inter).
- 1964: Coppa Intercontinentale (Inter).
- 1964-1965: Campionato italiano (Inter).
- 1964-1965: Coppa dei Campioni (Inter).
- 1965: Coppa Intercontinentale (Inter).
- 1965-1966: Campionato italiano (Inter).
- 1968: Campionato d'Europa (Italia).
- 1970-1971: Campionato italiano (Inter).
Scarica la nuova app Pianeta Milan
L'omaggio del grande rivale rossonero
"Un grandissimo giocatore, un campione e un amico. Eravamo divisi solo dal derby. Era giusto così: io Milan, lui Inter. Abbiamo vinto tanto, lui da una parte, io dall’altra. Coppe, scudetti, trofei, classifiche dei cannonieri. Era la nostra Milano".
Questo il ricordo di Rivera per un avversario che è stato anche un compagno e un amico in una città divisa in due. L'ex rossonero ricorda anche il primo derby di Milano tra loro due:
"Sì. E sa perché? Perché Sandro al suo esordio in un Milan-Inter segna subito. Pochi secondi, hanno poi scritto 13. Comunque il primo minuto, scambio in velocità con Corso. Per fortuna poi ha segnato Dino Sani e abbiamo fatto uno a uno".
Stiamo parlando del 1963 e fu un anno importantissimo per tutti e due:
"Per me e per lui. Io ho vinto la Coppa dei Campioni, Sandro lo scudetto. Quell’anno abbiamo giocato la prima partita in Nazionale assieme. Bellissima a San Siro, contro il Brasile".
La verità sul dualismo e la staffetta in NazionaleSi è parlato spesso del dualismo tra Rivera e Mazzola. L'ex Milan ne parla così:
"Il dualismo è stato, diciamolo, un po’ gonfiato. Una manciata di pepe sulla rivalità calcistica, ha fatto gioco un po’ a tutti. Anche a noi".
Rivera ha parlato anche delle staffette in Nazionale durante Messico 70:
"Avevamo sempre giocato insieme, non l'ho mai capita".
Tutti i titoli vinti da Gianni Rivera
- Campionato italiano: 3. Milan: 1961-1962, 1967-1968, 1978-1979.
- Coppa Italia: 4. Milan: 1966-1967, 1971-1972, 1972-1973, 1976-1977.
- Coppa dei Campioni: 2. Milan: 1962-1963, 1968-1969.
- Coppa delle Coppe: 2. Milan: 1967-1968, 1972-1973.
- Coppa Intercontinentale: 1. Milan: 1969.
- Campionato d'Europa: 1. Italia 1968.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
Milan, Moreira la soluzione ai primi tempi deludenti? La gestione e la possibile scelta di Amorim
Probabili formazioni
Milan-Lecce, probabili formazioni: Amorim sorprende ancora. Mossa che rischia di far discutere
Serie A: news e risultati
Milan-Lecce di Serie A in diretta: dove vederla e formazioni | PM Live
Dove vedere la partita
Milan-Lecce oggi in TV: le scelte di Amorim e dove vederla in streaming
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti