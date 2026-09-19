Il mondo del calcio piange la scomparsa di una delle sue figure più iconiche e senza tempo. Si è spento all'età di 83 anni Sandro Mazzola, un nome che non ha semplicemente scritto la storia del calcio italiano, ma l'ha incarnata con molta eleganza e un talento ormai raro.

Serie A, ci lascia Sandro Mazzola

Nato a Torino l'8 novembre del 1942,portava nel cognome un'eredità molto pesante e dolorosa: era infatti il figlio dileggendario capitano delscomparso nel 1949 nella tragedia diCapace di togliersi da quell'ombra gigante senza mai dimenticarla, Sandro ha saputo tracciare una vera e propria parabola sportiva straordinaria legando la sua figura ai colori

Mezzala e poi attaccante, la visione di gioco superiore e da un grandissimo fiuto del gol, Mazzola è stato una delle colonne portanti della grande Inter guidata da Helenio Herrera. Con la maglia nerazzurra ha conquistato: quattro scudetti, due Coppe di Campioni e due Coppe Intercontinentali.

I derby con Rivera

Nessun duello della storia del calcio italiano ha saputo appassionare come quello traI due, infatti, erano i volti opposti della stessa Milano degli anni '60 e '70. Mazzola era elettrico, potente e con la falcata da predatore,elegante, geometrico e dotato di una visione di gioco profetica.

I loro confronti nei derby sono diventati molto sentiti e seguiti. Basta ripensare al 24 febbraio del 1963, quando un giovanissimo Mazzola sbloccò la stracittadina dopo appena 13 secondi dal fischio d'inizio. Con la sua scomparsa, il calcio italiano perde un altro pilastro importantissimo dopo Franco Baresi.