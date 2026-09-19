La stagione è entrata nel vivo, ma il calciomercato rossonero si sa, pensa sempre al futuro. Dopo il definitivo addio di Rafael Leao, che ha salutato Milano per trasferirsi alla corte del Galatasaray al termine di una lunga storia durata ben sette anni, la dirigenza rossonera è al lavoro per individuare il giusto erede sulla corsia sinistra. In vista della finestra estiva di mercato, tra i profili monitorati con molta attenzione dal Milan spicca un giovane francese di proprietà dell'Eintracht Francoforte.

Il nome a sorpresa

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Stiamo parlando di. Il classe 2004, attualmente impresto alper trovare continuità, è seguito con molto interesse dei rossoneri e la concorrenza attorno al talento franco-camerunese resta comunque molto ampia e di primissimo livello.

Oltre al Milan, infatti, il giocatore ha attirato l'attenzione di diversi club di Premier League come, ad esempio, Arsenal, Tottenham ed Everton, senza dimenticare ovviamente le sirene del Fenerbahçe i recenti sondaggi da parte della Roma di Gasperini.

L'operazione per portare l'esterno in rossonero la prossima estate si preannuncia, perciò, molto impegnativa, sia dal punto di vista legato alla concorrenza che dal punto di vista economico. Acquistato dai tedeschi nel gennaio 2024 dall'Angers per circa 8 milioni di euro, il suo cartellino ha subito subito un forte incremento arrivando a toccare i 25-30 milioni di euro, cifra richiesta dal club per una sua eventuale cessione a titolo definitivo.

Nonostante la giovane età, il profilo di Bahoya ha già dimostrato doti molto importanti, confermate anche dal suo rendimento nelle selezioni giovanile della Francia: il giovani infatti ha collezionato 5 presenze in under 21 con con anche due goal a referto.

Ma quali sono le sue caratteristiche?

è un'ala offensiva molto moderna, dotata di grandissima esplosività nel breve, cambio di passo devastante e una spiccatissima abilità nell'uno contro uno. Destro di piede, il giovane predilige a partire dalla corsia mancina per poi rientrare, cercare la conclusione in rete o servire i propri compagni.

Nel Milan di Ruben Amorim rappresenterebbe la soluzione ideale per raccogliere l'eredità lasciata da Rafa Leao dopo sette lunghi anni. Il francese, inoltre, porterebbe imprevedibilità, capacità di strappo e pericolosità nelle transizioni, garantendo ad Amorim quell'aggressività e velocità necessarie per sviluppare un attacco dinamico, proprio come richiede il suo stile di gioco.