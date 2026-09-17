La sconfitta in Europa League contro il Benfica solleva i primi dubbi Ruben Amorim. Dopo il 2-0 incassato a San Siro, alcuni tifosi rossoneri e addetti ai lavori hanno iniziato a mettere in discussione la posizione del tecnico portoghese, facendo leva su un possibile assalto ad Antonio Conte. A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Le parole di Moretto

"È vero che con qualche senatore i rapporti di Amorim non sono proprio idilliaci, ma è un allenatore scelto e difeso da Cardinale e che continua ad essere supportato da Cardinale. Tra Amorim e la proprietà c'è sintonia e la voglia di andare avanti. Ad oggi i segnali che arrivano sono che il Milan sta con il suo allenatore".

ha spiegato comegoda ancora della piena fiducia diFu proprio il patron dela puntare sul tecnico portoghese pochi mesi fa e ora sembra pronto a sostenerlo anche nel primo periodo di crisi:

'Sky Sport' ha parlato di un possibile meeting tra il proprietario e l'allenatore rossonero per tirare le somme dopo la disfatta in Europa League. L'intenzione, come spiega Moretto, è quella di andare avanti insieme. Chiaramente servono i risultati, ma Amorim può contare su un contratto valido fino al 2029 con opzione fino al 2030, oltre che su un ingaggio importanteda 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il Milan ha costruito un progetto e un mercato ascoltando le sue richieste ed è disposto a rinnovare la fiducia.

Milan, fiducia ad Amorim o tentativo per Conte? Moretto fa chiarezza

"Sul mercato allenatori resta libero Antonio Conte. Lui preferirebbe partire da zero piuttosto che entrare in corsa, ma per la Juventus potrebbe fare un eccezione. Sappiamo tutti il legame che ha con i bianconeri. Ad oggi non ci sono trattative né con la Juve e né con il Milan".

La presenza disugli spalti diper assistere aha alimentato alcuni rumors su un possibile cambio in panchina. A lanciare l'indiscrezione è stato, che ha spiegato come l'allenatore leccese potrebbe diventare un opzione per i rossoneri in caso di esonero di Amorim. Secondo, invece, l'unica squadra che potrebbe puntare su Conte in questo momento è la