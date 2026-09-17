Panchina Milan, Schira a sorpresa: "Amorim è sulla graticola. C'è l'ombra di Conte"

Il Milan ha perso giocando male al suo esordio stagionale in Europa League contro il Benfica. Presente sugli spalti di San Siro l'ex allenatore di Juventus e Napoli Antonio Conte. Una presenza che non è passata inosservata e che ha già portato a possibili indiscrezioni di mercato. Ne ha parlato sul suo canale 'YouTube' il giornalista Nicolò Schira. Ecco le sue parole.

"Amorim è sulla graticola, il tecnico è già sotto esame. È vero che il contratto è lungo, ma come accaduto con Grosso a Firenze il contratto è relativo. Se Amorim dovesse non battere il Lecce la situazione è davvero da monitorare".

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L'analisi della situazione in casa Milan

Il Milan di Amorim ha vinto due partite in campionato, ne ha pareggiate due e non ha perso in Serie A.

in campionato, ne ha pareggiate due e non ha perso in Serie A. Contro il Benfica c'è stata una prestazione molto negativa, senza dubbi, ma parlare già di un allenatore in bilico è estremamente eccessivo e non aiuta il lavoro dell'allenatore portoghese. Lo stesso Amorim ha ammesso la gara sottotono della sua squadra. Ecco un estratto dalla conferenza stampa: "C'è tanto lavoro da fare: produciamo troppo poco in avanti e finiamo per scompensarci non appena andiamo sotto, ed è una leggerezza che non possiamo permetterci. Abbiamo prodotto pochissimo e loro hanno gestito la partita con facilità, colpendo nei momenti decisivi. Bisogna ammettere che sono stati superiori".

Questo il parere del giornalista: ci sembra al momento molto, troppo presto per parlare di un Amorim in bilico dopo la prima sconfitta stagionale del suo Milan. Il parallelo con Grosso è fuorviante, visto che l'ormai ex allenatore della Fiorentina è stato esonerato dopo tre sconfitte in Serie A nelle prime tre, con un solo gol segnato e 9 subiti.

Schira ha continuato:

"Conte oggi ha visto la partita dal vivo ufficialmente per aggiornamento professionale, ma un Conte venuto appositamente da Torino per vedere il Milan potrebbe essere un segnale. Il Milan potrebbe essere una panchina per Conte. La situazione va monitorata. Al momento non ci sono contatti, ma l’ombra di Conte aleggia".

Il futuro della panchina rossonera

Ci sembra al momento un'indiscrezione precoce, nata proprio dal curioso caso di un Conte a San Siro nella stessa sera di una brutta prestazione del Milan di Ruben Amorim. Oltre all'analisi che abbiamo fatto in precedenza sulla posizione dell'allenatore portoghese, bisogna anche analizzare la situazione lato Conte:che un tecnico importante come l'ex Juventus possa prendere una squadra a stagione già iniziata senza calciatori scelti da lui, senza un mercato impostato da lui. Restano quindi al momento solo indiscrezioni di mercato.