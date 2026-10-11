Milan, doccia gelida per Endrick. Cardinale svela la mossa per Moreira. Cisse nuovo ruolo?

Il mercato estivo è ormai finito, ma continuano le notizie sul Milan: Moreira e la mossa di Cardinale. Frenata per Endrick. Le scelte di Amorim verso il Sassuolo e il possibile 'nuovo' ruolo di Cisse. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che PianetaMilan ha analizzato per voi.

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Le probabili di Sassuolo Milan

Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani.

MILAN (4-4-1-1) la probabile formazione: Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Gonçalo Ramos. All. Amorim.

Cambi per il Milan di Amorim che è alla ricerca di più pericolosità in attacco senza perdere però l'equilibrio della squadra. L'allenatore portoghese non vuole andare all'arrembaggio con tutti i suoi calciatori, ma punta a inserire più calciatori possibili nell'area di rigore neroverde. Per questo motivo vuole coprire le spalle degli esterni più offensivi con due terzini di difesa. In questo modo Chukwueze e Moreira possono pensare più all'attacco che alla difesa, senza che però il Milan perda equilibrio, con Musah cruciale con il suo lavoro in mediana.

Cardinale e la mossa per Moreira

Sassuolo-Milan, Ruben Amorim dovrebbe puntare su un 4-4-1-1 molto aggressivo in fase offensiva. L'utilizzo di due terzini spinge l'allenatore portoghese a schierare quattro calciatori molto pericolosi per la difesa neroverde tutti insieme: Ramos, Pulisic, Chukwueze e Moreira. Per quest'ultimo sarebbe la sua seconda partita da titolare dopo Juventus-Milan.

In più c'è un particolare che svela l'edizione mattutina de 'La Gazzetta dello Sport' e riguarda Gerry Cardinale.

"L’ho pagato 50 milioni e sono felice di averlo fatto"

ha detto il numero uno di RedBird al termine della conferenza stampa di Amorim. Poi più di 70 milioni di euro spesi per Ramos e 30 per Mario Gila nonostante fosse in scadenza con la maglia della Lazio. Segno di quanto Cardinale tenga a Ramos anche gli scambi di mano avvenuti sia prima di Lazio-Milan sia prima di Milan-Lecce.

Nuovo ruolo per Cisse

Gol: 0.

0. Assist: 0.

0. Tiri totali: 4.

4. Tiri in porta: 2.

2. Tocchi: 33.

33. Passaggi accurati: 12/16 (75%).

12/16 (75%). Dribbling (riusciti): 2 (1).

2 (1). Palloni recuperati: 1.

1. Duelli a terra (vinti): 9 (2).

9 (2). Duelli aerei (vinti): 1 (1).

Contro la Polonia Under 21, il commissario tecnico dell'Italia Under 21 Baldini si è inventato Cisse da prima punta. Una mossa che ha funzionato visto che la difesa avversaria è andata in tilt senza punti di riferimento con il tridente azzurro in continuo movimento. Ecco i suoi numeri in quella gara (dal sito Sofascore):

Amorim ha parlato chiaramente in conferenza stampa di come Cisse prima punta possa essere una soluzione anche nel Milan. Come? Creando un reparto che si muova continuamente senza dare punti di riferimento alla difesa avversaria.

Doccia gelata per Endrick

"Onestamente penso che resterà al Real per tanto tempo. Questa è la mia opinione. Non credo che si muoverà. I club menzionati sono fantastici, ma non penso che andrà a giocare da altre parti".

Il Global Head of Football di Roc Nation Sports International (agenzia che gestisce tra gli altri anche Endrick attaccante fortemente nel mirino del Milan e della Roma) Alan Redmond è stato intervistato da Adnkronos parlando del futuro del brasiliano al momento al Real Madrid. Le parole gelano i rossoneri e i giallorossi:

Per il Diavolo il brasiliano sarebbe un rinforzo davvero perfetto: nel 4-4-1-1 potrebbe giocare sia come prima punta, sia come trequartista alle spalle dell'attaccante. Nel 3-4-2-1, invece, potrebbe giocare sempre come prima punta e come trequartista di destra per sfruttare il suo piede mancino rientrando al centro del campo.

Le parole di Alan Redmond potrebbero anche solo essere una strategia per non indicare troppo sul futuro del suo calciatore. Al momento però frenano la possibile operazione: per il Milan l'ideale sarebbe chiudere per un prestito con diritto e controriscatto in favore del Real Madrid. In questo modo i blancos avrebbero ancora il controllo del cartellino, ma con i rossoneri che potrebbero guadagnare qualcosa anche a livello economico.